Jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak

ATV
04.05.2026 14:49

Foto: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak (41) na Dobrinji.

Pritvor je Pruscu određen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično d‌jelo, te da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz kantonalnog suda.

Njemu je na teret stavljeno krivično d‌jelo teško ubistvo.

Iz kantonalnog Tužilaštva ranije je saopšteno da je Prusac osumnjičen da je u večernjim časovima u petak, 1. maja, došao pred stan četrdesetjednogodišnjakinje, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa njihovim d‌jetetom.

Žena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega joj je Prusac ispalio hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.

On je potom pobjegao automobilom koji je ostavio na šetalištu Dariva, a onda se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji gd‌je je uhapšen.

Osumnjičeni je imao zabranu prilaska žrtvi.

