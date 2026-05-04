Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak (41) na Dobrinji.

Pritvor je Pruscu određen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično d‌jelo, te da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz kantonalnog suda.

Njemu je na teret stavljeno krivično d‌jelo teško ubistvo.

Hronika Tarik Prusac krep trakom Elmi oblijepio usta i glavu u 20 slojeva

Iz kantonalnog Tužilaštva ranije je saopšteno da je Prusac osumnjičen da je u večernjim časovima u petak, 1. maja, došao pred stan četrdesetjednogodišnjakinje, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa njihovim d‌jetetom.

Hronika Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Žena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega joj je Prusac ispalio hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.

On je potom pobjegao automobilom koji je ostavio na šetalištu Dariva, a onda se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji gd‌je je uhapšen.

Hronika Detalji s ročišta: Tarik Prusac ranije prijetio ako mu uzmu dijete da će završiti pod zemljom

Osumnjičeni je imao zabranu prilaska žrtvi.