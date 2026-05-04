Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

04.05.2026 16:03

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.
Foto: ATV/Branko Jović

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je značajne izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kojima se uvodi poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.

Nova zakonska rješenja omogućiće roditeljima njegovateljima primanja i nakon što štićenik navrši 30 godina života.

"Izmjenama i dopunama su predviđene dvije stvari - da roditelji njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

Ovim izmjenama, dodao je Šeranić, biće uveden dodatak i za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja.

"Ova prava će se isplaćivati iz budžeta i za to će biti obezbijeđeno 12 miliona KM do kraja godine", rekao je Šeranić.

On je dodao da će se izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti naći po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine koja je zakazana za 19. maj.

