Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Autor:ATV
Komentari:0
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je značajne izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kojima se uvodi poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.
Nova zakonska rješenja omogućiće roditeljima njegovateljima primanja i nakon što štićenik navrši 30 godina života.
"Izmjenama i dopunama su predviđene dvije stvari - da roditelji njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.
Ovim izmjenama, dodao je Šeranić, biće uveden dodatak i za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja.
"Ova prava će se isplaćivati iz budžeta i za to će biti obezbijeđeno 12 miliona KM do kraja godine", rekao je Šeranić.
On je dodao da će se izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti naći po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine koja je zakazana za 19. maj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
39 min0
Hronika
55 min0
Scena
1 h0
Region
1 h0
Najnovije
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Trenutno na programu