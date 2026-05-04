Redovna sjednica Narodne skupštine 19. maja

Redovna sjednica Narodne skupštine Repubulike Srpske biće održana 19. maja, sa početkom od 10.00 časova, odlučeno je danas na sjednici Kolegijuma.

Kolegijum NSRS je utvrdio i dnevni red na kojem će biti 28 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda Devetnaeste redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori - „Aktuelni čas“;

2. Izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske i sudije Ustavnog suda Republike Srpske – prijedlog predsjednika Republike;

3. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad i auto – puta Glamočani – Banja Luka – Mliništa – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o Gradu Foča – po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske – po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - po hitnom postupku:

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske – po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o električnoj energiji – po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici - po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu – po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o turizmu;

13. Nacrt zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srpske;

14. Nacrt zakona o vodnim uslugama;

15. Nacrt zakona o zabrani propagiranja fašizma, nacizma i neonacizma – prijedlog narodnog poslanika Bojana Kresojevića;

16. Nacrt zakona o dopuni Zakona o izvršnom postupku – prijedlog narodnog poslanika Ognjena Bodiroge;

17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske;

18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj;

19. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2025. godinu;

20. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2025. godinu;

21. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2025. godinu;

22. Informacija Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske sa tematske sjednice o Izvještaju revizije učinka „Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj“;

23. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine;

24. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2025. godini;

25. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po Projektu izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar „Boriša Starović“ Foča;

26. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po Projektu izgradnje i opremanja Naučnotehnološkog parka Republike Srpske;

27. Prijedlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park „Sutjeska“;

28. Izbor i imenovanje.