Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

04.05.2026 16:27

Срђан Мазалица
Šef Poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da Vlada Republike Srpske u složenim okolnostima uradila veoma dobar posao i da doprinosi stabilnosti Srpske.

On je naveo da urađeno dosta reformskih zakona i projekata, te kao primjer naveo izgradnju magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i auto-puta Glamočani-Banjaluka-Miliništa.

Mazalica je novinarima u Banjaluci, komentarišući rezultate rada Vlade Republike Srpske u prvih 100 dana, rekao da aktuelna Vlada Srpske, koju predvodi premijer Savo Minić, u ovom periodu ima dosta rezultata, bez obzira na određena osporavanja kadrovskih rješenja.

"Od 2006. godine, kada je vlast preuzeo SNSD, u Republici Srpskoj je zabilježen rast svih parametara - plata, penzija, životnog standarda, investicija, bez obzira na konstantnu priču opozicije od tada o navodnom urušavanju Republike Srpske", istakao je Mazalica.

Mazalica je rekao da je uvjeren da će Prijedlog zakona o zabrani prodaje i upotrebe duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, kojeg ranije nije potpisala vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić biti usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske kada prođe period od šest mjeseci.

"Najbolje je sačekati da prođe period od šest mjeseci i da Vlada Republike Srpske ponovo predloži ovaj zakon", dodao je Mazalica.

On je rekao da SNSD-a ima kvalitetnih kandidata za funkciju predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH koji mogu pobijediti sve kandidate opozicije u Republici Srpskoj za ove pozicije.

