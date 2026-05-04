Minić: Institucije Srpske sačuvale dignitet i potvrdile apsolutni kredibilitet

Uprkos brojnim pritiscima i pokušajima destabilizacije, Minić ističe da je Vlada ostala na čvrstom kursu, donoseći odluke koje su u najboljem interesu građana, dok su svi pokušaji osporavanja njenog legitimiteta doživjeli krah.

"Ponosan sam na činjenicu da su institucije Republike Srpske sačuvale svoj obraz i kredibilitet. Ni u jednom trenutku nijedna odluka Vlade nije dovedena u pitanje, iako dobro znate sa kakvim smo se izazovima borili", izjavio je Minić.

Premijer se osvrnuo i na, kako kaže, konstantne pokušaje unošenja nemira kroz dezinformacije o radu izvršne vlasti. Naglasio je da su sva pitanja o legalnosti Vlade bila pusta nagađanja koja nisu uspjela da zaustave ključne procese.

"Dobro su vam poznate sve moguće špekulacije: od toga da li su odluke legalne, do samog legitimiteta Vlade. Postavljala su se pitanja šta će biti sa budžetom i penzijama, ali mi smo svojim radom dali najbolji odgovor. Sve što smo obećali, to smo i ispunili", podsjetio je premijer Srpske.

Za sto dana rada Vlade, Republika Srpska nije samo sačuvala stabilnost, već je otvorila vrata za kapitalne projekte vrijedne šest milijardi maraka, poručio je premijer Savo Minić.

"Ovo nije bio lak proces, ali je bilo bitno sačuvati dignitet institucija Srpske i donijeti odluke koje ne mogu biti dovedene u pitanje. Srpska je postala izuzetno dinamična, imali smo posjete ambasadora, predstavnika međunarodnih institucija, ali imamo i veliki zamah kada je riječ o investicijama", dodao je Minić.

On je naglasio da će sve ovo doprinijeti ozbiljnom investicionim zamahu u Srpskoj.

Sistemski rješavamo probleme

Minić je poručio da je ponosan na Vladu Srpske i tim kojim rukovodi, s obzirom na to da sistemski rješavaju problemi, poput onih koje imaju boračke kategorije, najzaslužnije za odbranu Srpske.

Minić je rekao da će na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske biti 13 zakona, od kojih i zakon o pravima boraca kojim je predviđena osnovica za borački dodatak u visini od pet KM.

"To nije dobra volja, već želja da sistemski rješavamo važna pitanja", naglasio je Minić na konferenciji za novinare o sto dana rada Vlade Srpske.

On je naveo da će borci koji nemaju druga primanja imati dodatak u duplom iznosu, da će logoraši imati određena primanja, što su velike stvari za Republiku Srpsku, ne samo za one koji su učestvovali u ratu.

"Ovo je znak poštovanja prema onima koji su najzaslužniji za odbranu Republike Srpske", istakao je Minić.

On je ocijenio da u Republici Srpskoj postoji dobar socijalni dijalog, da se vodi briga o borcima, radnicima, penzionerima i najmlađim.

"Idemo problemu u susret, ne čekamo da on dođe do nas", poručio je Minić.