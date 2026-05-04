Logo
Large banner

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

Autor:

ATV
04.05.2026 16:22

Komentari:

0
Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз
Foto: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz i blokiraju kretanje brodova ka iranskim lukama, izjavio je ministar finansija SAD Skot Besent u intervjuu za Foks njuz.

"Mi kažemo da Iranci ne kontrolišu moreuz. Mi ga u potpunosti kontrolišemo. Blokirali smo brodove koji ulaze i izlaze iz iranskih luka", rekao je on.

Besent je tako prokomentarisao saopštenje Centralne komande SAD o prolasku američkih ratnih brodova kroz Ormuski moreuz i pratnji trgovačkih plovila.

Полиција Републике Српске

Hronika

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

Prema tim podacima, dva trgovačka broda pod američkom zastavom već su bezbjedno prošla kroz moreuz, dok američke snage učestvuju u obnavljanju civilnog pomorskog saobraćaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Ormuski moreuz

Iran

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Резерве хране окнзерве тјестенина

Svijet

Počelo je? Njemačka se sprema za najgore

3 h

0
Лидер француске крајње левице Жан-Лик Меланшон говори током предизборног састанка за градоначелника како би подржао Себастијана Делогуа, кандидата француске крајње љевичарске странке Непокорна Француска (ЛФИ) за изборе за градоначелника Марсеја, у Марсеју, на југу Француске, у суботу, 7. марта 2026.

Svijet

Francuska dobila prvog kandidata za predsjednika: Radikalni ljevičar po četvrti put ulazi u utrku

3 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Eskaliralo je: Gori u Ormuskom moreuzu

4 h

0
Бодљикава жица

Svijet

Granična kontrola i dalje na snazi

5 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner