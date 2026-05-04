Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz i blokiraju kretanje brodova ka iranskim lukama, izjavio je ministar finansija SAD Skot Besent u intervjuu za Foks njuz.

"Mi kažemo da Iranci ne kontrolišu moreuz. Mi ga u potpunosti kontrolišemo. Blokirali smo brodove koji ulaze i izlaze iz iranskih luka", rekao je on.

Besent je tako prokomentarisao saopštenje Centralne komande SAD o prolasku američkih ratnih brodova kroz Ormuski moreuz i pratnji trgovačkih plovila.

Hronika Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

Prema tim podacima, dva trgovačka broda pod američkom zastavom već su bezbjedno prošla kroz moreuz, dok američke snage učestvuju u obnavljanju civilnog pomorskog saobraćaja.