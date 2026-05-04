Darko Mladić za ATV: General Mladić lošije nego što je bio

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića naglo se pogoršalo, potvrdio je za ATV njegov sin, Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, porodica je veoma zabrinuta zbog trenutne situacije i neizvjesnosti oko liječenja.

Darko Mladić je naveo da je general tokom subote imao još jedan zdravstveni incident, nakon čega je porodici predata medicinska dokumentacija koju tek treba da analiziraju timovi stručnjaka.

"Ono što smo mogli da vidimo i da se uvjerimo jeste da se stanje pogoršava. On je još gore, imao je u subotu neki incident. Danas su nam dali neke dokumente, pa ćemo da izanaliziramo o čemu se radi. Situacija je stvarno takva da ne znam da li on može da preživi", rekao je Mladić.

Porodica je izrazila i veliko nezadovoljstvo zbog kašnjenja izvještaja nezavisnih eksperata. Iako je bilo najavljeno da će dokumentacija biti spremna još u petak, to se do danas nije dogodilo.

"Tako da sam veoma zabrinut, a ovo odugovlačenje sa izvještajima nezavisnih eksperata nas takođe zabrinjava, trebalo je da bude u petak ali evo nije se desilo. Stanje je dosta teško i nadam se da će da izdrži", izjavio je Darko Mladić.

Posebno zabrinjava činjenica da je komunikacija sa generalom gotovo nemoguća.

"Može da kaže jednu riječ šapatom, ili dvije. Na neka pitanja i ne odgovara. U trenucima djeluje odsutno. Komunikacija je veoma ograničena", rekao je Mladić

Iako je general pod medicinskim nadzorom 24 sata dnevno, njegov sin ističe da ustanova u kojoj se nalazi ne pruža adekvatnu njegu za ovako teške slučajeve.

"On je okružen ljekarima, ali ovo nije prava bolnica i u nekim hitnim situacijama on tamo ne može da dobije pravi odgovor niti adekvatnu medicinsku pomoć kakvu bi imao u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi", zaključio je Mladić za ATV.

Darko Mladić je rekao da će biti u Hagu do srijede, 6. maja.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

General Mladić je u subotu, 2. maja bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara.

Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtjev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.