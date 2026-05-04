Logo
Large banner

Darko Mladić za ATV: General Mladić lošije nego što je bio

Autor:

ATV
04.05.2026 17:56

Komentari:

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića naglo se pogoršalo, potvrdio je za ATV njegov sin, Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, porodica je veoma zabrinuta zbog trenutne situacije i neizvjesnosti oko liječenja.

Darko Mladić je naveo da je general tokom subote imao još jedan zdravstveni incident, nakon čega je porodici predata medicinska dokumentacija koju tek treba da analiziraju timovi stručnjaka.

"Ono što smo mogli da vidimo i da se uvjerimo jeste da se stanje pogoršava. On je još gore, imao je u subotu neki incident. Danas su nam dali neke dokumente, pa ćemo da izanaliziramo o čemu se radi. Situacija je stvarno takva da ne znam da li on može da preživi", rekao je Mladić.

Porodica je izrazila i veliko nezadovoljstvo zbog kašnjenja izvještaja nezavisnih eksperata. Iako je bilo najavljeno da će dokumentacija biti spremna još u petak, to se do danas nije dogodilo.

"Tako da sam veoma zabrinut, a ovo odugovlačenje sa izvještajima nezavisnih eksperata nas takođe zabrinjava, trebalo je da bude u petak ali evo nije se desilo. Stanje je dosta teško i nadam se da će da izdrži", izjavio je Darko Mladić.

Posebno zabrinjava činjenica da je komunikacija sa generalom gotovo nemoguća.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Tokom posjete Moskvi sastaću se s Putinom

"Može da kaže jednu riječ šapatom, ili dvije. Na neka pitanja i ne odgovara. U trenucima djeluje odsutno. Komunikacija je veoma ograničena", rekao je Mladić

Iako je general pod medicinskim nadzorom 24 sata dnevno, njegov sin ističe da ustanova u kojoj se nalazi ne pruža adekvatnu njegu za ovako teške slučajeve.

"On je okružen ljekarima, ali ovo nije prava bolnica i u nekim hitnim situacijama on tamo ne može da dobije pravi odgovor niti adekvatnu medicinsku pomoć kakvu bi imao u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi", zaključio je Mladić za ATV.

Darko Mladić je rekao da će biti u Hagu do srijede, 6. maja.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

General Mladić je u subotu, 2. maja bio prebačen u civilnu bolnicu, jer je imao simptome moždanog udara.

Međunarodi rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtjev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mladić

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

Hag

general Ratko Mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бодирога: Странка ће имати кандидате за предсједника и српског члана Предсједништва БиХ

Banja Luka

Bodiroga: Stranka će imati kandidate za predsjednika i srpskog člana Predsjedništva BiH

2 h

3
Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

Hronika

Horor u Borči: Muškarac krvnički pretučen, pa bačen u kanal

2 h

0
Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Svijet

Fico: Tokom posjete Moskvi sastaću se s Putinom

2 h

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Zastrašujući podaci iz Kanade: Čak 23.746 ljudi umrlo čekajući liječenje

3 h

0

Više iz rubrike

Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Koje izmjene čekaju penzijski sistem Srpske?

3 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

3 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци, поводом 100 дана рада Владе

Republika Srpska

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

4 h

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.

Republika Srpska

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

4 h

0

  • Najnovije

20

15

Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

20

10

Eksplodirale cijene nafte: Brent probio granicu od 115 dolara

20

09

Taksista udario dijete u Mitrovici, hitna pomoć na terenu

19

48

Španska policija presrela brod sa 40 tona kokaina

19

47

Pronađeno tijelo Stanislava Petrova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner