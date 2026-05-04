Nesvakidašnja priča trebinjskog komunalca koji ne ide nikuda bez knjige

Trebinjski komunalac Goran Janković, kada u rukama ne drži metlu i lopatu onda drži knjigu. Umjesto u kafiću Goran pauzu provodi čitajući u biblioteci ili parku

A kada ga pitate ko je, odgovara:

"Jedan mali čovjek, trudim se da svaki dan neke svoje male pobjede da izguram. Evo sada sam s posla vidi se na meni, sišao sa smećare, radim u komunalnom", kazao je Goran Janković.

Čim je sišao sa smećare stigao je u trebinjsko carstvo naslova.

"Ja sam malo i ovisnik o knjigama, stalno moram da imam knjigu to me nekako i smiruje i opušta", dodao je Janković.

Goran je jedan od Trebinjaca sa najviše pročitanih knjiga kažu za ATV u trebinjskoj Biblioteci. Uvijek mu se obraduju.

"Goran je osoba koja voli biblioteku, koja voli knjige i koja se razumije u književnost , čita različite žanrove i zaista bira kvalitetno štivo. Nama je najveće zadovoljstvo što neko takvog čitalačkog ukusa i sa toliko pročitanih knjiga uvije nađe naslov za sebe na Narodnoj biblioteci", ističe bibliotekar Vesna Đurić.

Sedmično ovaj mladić pročita i po nekoliko knjiga, u zavisnosti od štiva a čita kaže sve. Na svoj posao komunalca posebno je ponosan.

"Ne znam koliko je to normalno ali ja baš volim ovaj posao, ponosan sam na njega i nekako je to u mom svijetu jedna velika misija, obavljam nešto korisno i baš sam zadovoljan, rješavamo neke probleme", rekao je Goran Janković.

Ti problemi se očigledno uspješno rješavaju, koliko je teško najbolje zna Goran i njegove kolege. Osim knjige, ovaj vrijedni čovjek voli i planinarenje i biciklizam. Bavio se i fotografijom.