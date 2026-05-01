Novo ruho trebinjskog Starog grada privlači turiste

Trebinjski Stari grad je krcat turista koji su stigli sa svih strana, a imaju i šta i da vide. Potpuno novi izgled. Ulice su popločane, zidine uređene, a na Trgu Travunija postavljeni česma i staklenik koji čuva srednjovjekovne ostatke.

Jedan od najvažnijih projekata na jugu, nakon osam godina, konačno je završen.

U novom ruhu zablistala je i Anđlkina kapija, jedan od najprepoznatljivijih simbola trebinjskog Starog grada.

Da bi ovaj ambijent ostao autentičan uvedena su jasna pravila za vlasnike lokala. Ovdje više nema mjesta za plastične, šarene i svijetleće reklame, za ATV kaže načelnik za urbanizam.

"Taj reklamni medij mora biti od drveta, bakra i kovanog materijala, ne smije biti naslonjen na parter, javnu površinu. Moguće je da nanose folije na prozore i vrata, ali o mora proći urbanističko tehničke uslove. Tipologija, tipografija mora biti u tradicionalnom smislu jednostavnije. Osvjetljenje mora biti toplo, nježno i diskretno", rekla je Amerisa Zavitan Jeftović, načelnik Odjeljenja za urbanizam grada Trebinja.

Ni vozilima nema mjesta u Starom gradu. Stanovnicima će biti obezbijeđeno parking mjesto izvan zidina, dostava ugostiteljima će se vršiti u jutarnjim časovima. Sređuje se i ljetno kino. Ova slika se dugo čekala, ali je vrijedilo, kaže prvi čovjek grada na jugu.

"Ponosni smo na taj projekat, činjenica je da je bilo određenih faza, da ne možete obezbijediti sva sredstva preko noći ni radnike. Ono što je komentar da je to stvorilo značajno ljepšu sliku u centru grada", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Grad je još izvodio 55.000 KM za sanaciju fasada kuća. Nakon pet faza, uloženih miliona makara, od kojih je dio dala Vlada Srbije, Stari grad u Trebinju spreman je da dočeka, oduševi i da svakog ko jednom prođe ovim ulicama, ponovo vrati.