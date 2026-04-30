U Prijedoru obilježene 34 godine od ubistva policajca Radenka Đape

Dvadesetogodišnji policajac Radenko Đapa, na putu ka radnom mjestu mučki je ubijen sa četiri metka u leđa. Ubili su ga muslimanski ekstremisti. Na mjestu njegovog stradanja, rodbina, prijatelji i predstavnici organizacija proisteklih iz proteklog rata saglasni, uspomena na Radenka ne blijedi ni nakon tri decenije od stradanja.

„Današnjim danom grad Prijedor je počeo je rat u gradu Prijedoru. Sa ovim ubistvom pucanj u Radenka Đapu je bio pucanj na mir pod Kozarom. Kozara je bila mirna, grad Prijedor je do tog vremena bio miran“, rekao je Slaviša Kneginjić, potpredsjednik Gradske organizacije porodica poginulih boraca, Prijedor.

Za svirepo ubistvo do danas niko nije odgovarao. Sa ovog mjesta poslata je jasna poruka, da mir, suživot i tolerancija budu vodilja mlađim generacijama da istorijske činjenice nikada ne smiju biti zaboravljene.

„Pokušavamo na jedan fin način da držimo mir, suživot održavamo sa našim komšijama, prijateljima gdje do sada imamo mogu slobodno reći uzajamno poštovanje suživot toleranciju i upravo to jeste poruka koju hoćemo da pošaljemo sa ovog ovdje mjesta, ali svakako nas boli ta činjenica i ne možemo da se pomirimo sa tim da za to niko nije odgovarao“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Đapino ubistvo, kao i ostali događaji u maju 1992. godine širom BiH dokaz su da su Srbi bili napadnuti. Takvi događaji ne smiju da se zaborave, još je jedna od poruka. Obaveza svih je da se radi na očuvanju mira i stabilnosti, kako se slične tragedije nikada više ne bi ponovile.