Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

Autor:ATV
Porodilja iz Zvornika prijavila je policiji bivšeg poslodavca za iznudu, odnosno da mu je svaki mjesec dok je bila na porodiljskom odsustvu morala vraćati 100 maraka.
Prema informacijama portala "Srpskainfo", porodilja je bila zaposlena u jednom kafiću u Zvorniku.
Porodilji je odlučila da mu više ne želi vraćati novac koji njoj pripada i sve je prijavila policiji.
Osim njemu, ona je dio morala plaćati i računovođi u tom kafiću.
Kako pomenuti portal saznaje, očekuje se da iduće sedmice u policiji budu saslušani i ona i vlasnik kafića.
Ukoliko tužilac odluči da postoje elementi krivičnog djela, ovaj slučaj će epilog dobiti na sudu.
