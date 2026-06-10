U humanitarnoj akciji koja je putem "GoFundMe" pokrenuta za troje mališana koji su ostali iza sveštenika Nenada Mitrića i popadije Nedeljke, a koji su stradali u saobraćajnoj nesreći 2. aprila, prikupljeno je 568.000 KM.

Ovu informaciju objavili su sveštenik Bojan Banović i popadija Ljubinka Banović navodeći da je akcija završena.

"Zahvaljujući svima vama, putem "GoFundMe" platforme prikupljeno je ukupno 345.337 dolara. "GoFundMe"

naknade za obradu i transakcije iznosile su 11.282,47 dolara, tako da je porodici bilo na raspolaganju 334.054,53 dolara. Radi potpune transparentnosti, otvoren je poseban bankovni račun isključivo za ove donacije. Pored toga, anonimni donatori su priložili još 2.000 dolara, koji su pridodati sredstvima prikupljenim putem 'GoFundMe' akcije. Tako je ukupan iznos upućen porodici Mitrić bio 336.056,19 dolara", naveli su oni.

Kako su dodali, u petak, 5. juna, izvršen je međunarodni bankovni transfer, a tom prilikom su sa sveštenikom Bojanom kao svjedoci bili Robert Božidar Blagojević, potpredsjednik Crkvene opštine Svete Petke u Nešvilu, i Džejson Hed, član Crkvenog odbora i načelnik policije u Springfildu, Tenesi.

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"Pored navedenih iznosa, trošak međunarodnog bankovnog transfera u iznosu od 50 dolara platio sam lično, kako bi kompletan iznos namenjen porodici bio prosleđen bez dodatnih odbitaka od prikupljenih donacija", dodao je u objavi sveštenik Bojan.

Porodica primila novac

Tri dana nakon uplate, odnosno 8. juna, stric mališana potvrdio je da su sredstva uspješno primljena.

"Tom prilikom je izrazio duboku zahvalnost i najavio da će uskoro poslati video-poruku u ime dece i cele porodice, kako bi se zahvalili svima koji su im pomogli i bili uz njih u ovim teškim trenucima", navodi sveštenik Bojan.

Prema njegovim riječima, ova akcija je postala snažno svjedočanstvo ljubavi, saosjećanja i dobrote ljudi iz svih krajeva svijeta.

"Pojedinci, porodice, crkvene zajednice, organizacije i prijatelji, od kojih mnogi nikada nisu lično upoznali porodicu Mitrić, ujedinili su se u nesebičnom činu milosrđa i solidarnosti. Porodica Mitrić će zauvek pamtiti ljubav i podršku koju ste im ukazali", stoji u objavi.

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Sveštenik i popadija Banović zahvalili su se svima koji su učestvovali u akciji prikupljanja novca.

Stanovi za mališane

Ranije su mediji objavili i vijest da će svakom od troje d‌jece biti poklonjen i stan.

Tako su stanove d‌jeci obećali Milanko Balešević iz Dervente, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, i Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina".

Mitrići poginuli u saobraćajnoj nesreći

Sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka iz Dervente poginuli su 2. aprila u stravičnom udesu u kojem su povrijeđena njihova d‌jeca, koja su prevezena u Hrvatsku na liječenje.

Kako je tada saopšteno iz Policijske uprave Doboj, nesreća se desila na magistralnom putu na području opštine Brod oko 20.05.

"Učestvovao je putnički automobil marke Opel kojim je upravljalo lice inicijala N.M., sa kojim se u vozilu nalazilo lice inicijala N.M. i tri maloljetna lica, svi iz Dervente, i teretno vozilo marke Mercedes kojim je upravljalo lice inicijala Ž.R. iz Broda", navode iz policije.

Od sveštenika i popadije oprostile su se brojne kolege

"Osvanuo je tužan i težak dan. Opraštamo se od izuzetnog sveštenika, dragog prijatelja i gosta naše parohije protonamjesnika Nenada Mitrića i njegove supruge popadije Nede", tim riječima od stradalih supružnika oprostili su se iz Osinjske parohije.

Riječi oprosta su stigle iz Srpske pravoslavne crkve – Eparhija Kanadska.

"Molimo vas da u svojim molitvama pomenete duše slugu Božijih, sveštenika Nenada i popadije Nedeljke, koji su tragično izgubili život u saobraćajnoj nesreći. Pomolimo se i za njihovu d‌jecu koji se trenutno nalaze u bolnici, da im Gospod podari snagu i iscjeljenje", naveli su oni.

/Nezavisne novine/