Lijepe vijesti iz porodilišta: U Republici Srpskoj rođene 24 bebe

U porodilištima širom Republike Srpske u protekla 24 časa na svijet su došle 24 bebe.

Najveća radost danas stiže iz Banjaluke, gdje je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske rođeno 11 beba.

U dobojskoj bolnici „Sveti apostol Luka“ rođeno je pet beba, dok je porodilište u Bijeljini, bolnica u Istočnom Sarajevu i Bolnica u Nevesinju bogatija za po dvije nove stanovnice, odnosno stanovnike.

U Foči i Gradišci, prema jutrošnjim podacima, na svijet je došla po jedna beba.