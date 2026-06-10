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Lijepe vijesti iz porodilišta: U Republici Srpskoj rođene 24 bebe

Autor:

ATV
10.06.2026 07:43

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U porodilištima širom Republike Srpske u protekla 24 časa na svijet su došle 24 bebe.

Najveća radost danas stiže iz Banjaluke, gdje je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske rođeno 11 beba.

U dobojskoj bolnici „Sveti apostol Luka“ rođeno je pet beba, dok je porodilište u Bijeljini, bolnica u Istočnom Sarajevu i Bolnica u Nevesinju bogatija za po dvije nove stanovnice, odnosno stanovnike.

U Foči i Gradišci, prema jutrošnjim podacima, na svijet je došla po jedna beba.

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