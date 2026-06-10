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Kafa postaje luksuz: Koliko novca treba izdvojiti za omiljeni napitak u Banjaluci?

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ATV
10.06.2026 07:20

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Кафа постаје луксуз: Колико новца треба издвојити за омиљени напитак у Бањалуци?
Foto: pexels/ Raymond Petrik

Ispijanje kafe u ugostiteljskim objektima u Banjaluci sve više postaje udar na kućni budžet.

Cijene kafe u banjalučkim kafićima:

  • Espreso: 3,60 KM
  • Kapućino: 4,60 do 4,90 KM
  • Late makijato sa nutelom: 5,60 KM
  • Nugat kapućino: 7,50 KM
  • Espreso sa likerima i dodacima: 9,00 KM
  • Ajriš kofi: 11,00 KM

Cijene omiljenog napitka građana posljednjih godina bilježe stalan rast, a pojedine vrste kafe danas koštaju gotovo kao nekada cijeli ručak.

Prema cjenovniku jednog banjalučkog ugostiteljskog objekta, obični espreso košta 3,6 KM, dok se za kapućino izdvaja između 4,6 i 4,9 KM.

Ljubitelji specijalnih kafa plaćaju „debelo“

Ljubitelji specijalnih kafa moraju posegnuti još dublje u džep: late makijato sa nutelom košta 5,6 KM, nugat kapućino 7,5 KM, a espreso sa likerima i dodacima dostiže cijenu od čak 9 KM.

Najskuplji na meniju je ajriš kofi, za koji gosti izdvajaju čak 11 KM. Poređenja radi, za isti iznos u pojedinim pekarama moguće je kupiti kompletan obrok, dok se u nekim restoranima za nekoliko maraka više može naručiti glavno jelo.

Građani ističu da su poskupljenja postala svakodnevnica, ali smatraju da cijene kafe sve češće prelaze granicu opravdanog. Mnogi potrošači tvrde da ispijanje kafe u gradu postaje privilegija, a ne svakodnevna navika.

"Nije problem platiti kvalitet, ali kada obična kafa košta skoro četiri marke, čovjek se zapita da li je pretjerano", kaže jedan Banjalučanin.

Produžena kafa sa sojinim mlijekom – 4 KM

Prema riječima jedne Banjalučanke, kafu je platila 4 KM.

"Počeo je post pa sam tražila produženu kafu sa sojinim mlijekom, a ta kafa me je koštala 4 KM. To me je šokiralo, nisam očekivala tu cijenu. Sjećam se perioda kada sam studirala i tada smo mogli u nekim kafićima piti kafu za samo 1 KM", ispričala je ona za Nezavisne novine.

Premijum napici i specijaliteti

Trend rasta cijena nije prisutan samo u Banjaluci, ali je primjetno da se ugostiteljska ponuda sve više okreće premijum napicima i specijalitetima, čije cijene dostižu dvocifrene iznose.

Tako je kafa, koja je decenijama bila simbol pristupačnog druženja, za mnoge građane postala još jedan pokazatelj rastućih troškova života. U vremenu kada su cijene hrane, stanovanja i komunalija već značajno porasle, pitanje koje se sve češće postavlja među građanima glasi: da li će i obična kafa uskoro postati luksuz koji se konzumira samo u posebnim prilikama?

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Tagovi :

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ekonomija

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