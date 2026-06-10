Logo

Vijeće naroda o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH

Autor:

ATV
10.06.2026 07:13

Komentari:

0
Вијеће народа
Foto: ATV

Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a.

U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

OHR

zatvaranje OHR-a

Vijeće naroda

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)

Pročitajte više

Двије златне бурме једна поред друге.

Svijet

Bizaran obrt u slučaju muškarca iz BiH prijavljenog za bigamiju

14 min

0
Према старом вјеровању данас треба избјегавати свађе, а једну ствар обавезно урадите

Društvo

Prema starom vjerovanju danas treba izbjegavati svađe, a jednu stvar obavezno uradite

21 min

0
Велике промјене у Евролиги: Познати планови за проширење такмичења

Košarka

Velike promjene u Evroligi: Poznati planovi za proširenje takmičenja

8 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ovi znakovi se raduju tuđoj nesreći

8 h

0

Više iz rubrike

Спашава ли влада ФБиХ Жељезару или купује вријеме до избора?

BiH

Spašava li vlada FBiH Željezaru ili kupuje vrijeme do izbora?

11 h

0
Новац на столу

BiH

Penzionerki 7.200 KM za obuku nove sekretarice!

1 d

0
потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: U BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni vladavine prava, ni slobode govora

1 d

2
У Сарајеву сахрањен Един Авдић

BiH

U Sarajevu sahranjen Edin Avdić

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

07

20

Kafa postaje luksuz: Koliko novca treba izdvojiti za omiljeni napitak u Banjaluci?

07

13

Vijeće naroda o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH

07

11

Bizaran obrt u slučaju muškarca iz BiH prijavljenog za bigamiju

07

04

Prema starom vjerovanju danas treba izbjegavati svađe, a jednu stvar obavezno uradite

06

58

ATV jutro, 10.06.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner