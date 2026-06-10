Vijeće naroda o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH

Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a.

U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.