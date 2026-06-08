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U Sarajevu sahranjen Edin Avdić

Autor:

ATV
08.06.2026 16:52

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У Сарајеву сахрањен Един Авдић
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Košarkaški komentator i novinar Edin Avdić sahranjen je na sarajevskom groblju Bare, gd‌je se od njega oprostio veliki broj ljudi.

Sahrani su, između ostalih, prisustvovali Željko Obradović, Dejan Bodiroga, Samir Avdić, Mirza Teletović, Aleksandar Trifunović, Nenad Marković, dok je pismo poslao i Jusuf Nurkić, prenosi Srna

Сахрана Едина Авдића
Sahrana Edina Avdića

Prethodno je održana komemoracija u sarajevskom Narodnom pozorištu, gd‌je je veliki broj sportskih velikana došao da oda poslednju počast Avdiću.

Един Авдић комеморација

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Teletović je u obraćanju na komemoraciji rekao da je Avdić, iako mu je profesija bila vezana za govor i mikrofon, posjedovao rijetku i dragocjenu vrlinu i znao da istinski sasluša druge.

Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini u Beogradu.

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Tagovi :

Edin Avdić sahrana

Sarajevo

Košarkaški komentator

Novinar

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