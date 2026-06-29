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Zamka koja može uništiti ljetovanje: Carinici u Grčkoj vraćaju sa granice zbog ovog pravila

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 08:54

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Prije polaska na put u Grčku važno je da provjerite važenje svojih dokumenata, posebno pasoša. Iako mnogi smatraju da je pasoš važeći sve do datuma isteka, u praksi to može da napravi ozbiljan problem na granici.

Veliki broj putnika svake godine postavlja isto pitanje – da li mogu da putuju u Grčku ako im pasoš ističe za mjesec ili dva dana?

Prema pravilima koja se primjenjuju prilikom ulaska u zemlje Evropske unije, pasoš mora da važi najmanje tri mjeseca od planiranog datuma povratka iz putovanja.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, postoji mogućnost da putniku bude odbijen ulazak u zemlju ili da bude vraćen sa graničnog prelaza.

To znači da čak i ako je pasoš formalno još uvijek važeći, ali mu ističe u kratkom roku nakon planiranog povratka, može doći do problema prilikom kontrole.

U pojedinim slučajevima, i turističke agencije mogu odbiti da prihvate putnike čiji pasoš ne ispunjava ovaj uslov, kako bi izbjegle neprijatnosti na granici.

Posebno treba obratiti pažnju na dječje pasoše, koji se izdaju na kraći vremenski period, pa često brže dolazi do situacije da ne ispunjavaju propisano pravilo.

Takođe, važno je napomenuti da se za ulazak u Grčku ne može koristiti lična karta, već je obavezan važeći pasoš koji ispunjava propisane uslove.

Zbog toga se preporučuje da prije svakog putovanja proverite datum isteka pasoša i izbjegnete rizik, prenosi Mondo.

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Tagovi :

Grčka

pasoš

Ljetovanje

godišnji odmor

Granični prelaz

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