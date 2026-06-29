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Nakon 40 godina identifikovan prvi fosil dinosaura sa Antarktika

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 08:26

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Foto: pexels/Oleksandr Plakhota

Neupadljivi fosil koji je 40 godina ležao zaboravljen u fioci identifikovan je kao prva kost dinosaurusa ikada pronađena na Antarktiku. Uzorak je iskopan 1985. godine, ali tim koji ga je otkrio nije bio siguran šta je to, pa je čuvan u geološkoj kolekciji Britanskog antarktičkog zavoda (BAS) u Kembridžu, izvještava BBC .

Zaboravljeno decenijama

Fosil je nedavno primjetio dr Mark Evans, šef kolekcija u BAS-u, među hiljadama primjeraka donijetih sa antarktičkih ekspedicija tokom decenija. „Ponekad, baš kada se pitate šta je u fioci, naiđete na nešto i pomislite: 'Vau, ovo izgleda zanimljivo'“, rekao je. Primerak je prvobitno sakupljen na ostrvu Džejmsa Rosa, a njegovo otkriće je zabilježeno u terenskoj bilježnici geologa dr Majka Tomsona.

Uz malu, urednu skicu fosila, datiranu 9. decembra 1985. godine, napisao je „pršljen velikog gmizavca“, napominjući da je bio širok oko 10 cm. Evans kaže da je tim koji ga je pronašao vjerovatno mislio da fosil pripada morskom gmizavcu.

Ali čim ga je vidio, Evans je shvatio da pršljen izgleda veoma slično dinosaurusovom. Datum otkrića značio je da bi to mogao biti prvi fosil dinosaurusa pronađen na tom kontinentu.

Potvrda stručnjaka

Da bi potvrdio svoje sumnje, Evans je pozvao profesora Pola Bareta iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu. Paleontolozi su sada potvrdili da repna kost potiče od titanosaurusa - grupe koja je uključivala najveće dinosauruse koji su ikada hodali Zemljom.

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„Iako ne izgleda ni na šta posebno, zapravo ima veoma prepoznatljiv oblik“, rekao je Baret, držeći fosil. Pokazao je na udubljenje na jednom kraju fosila, a zatim ga okrenuo da bi otkrio zaobljenu izbočinu na drugom.

Pršljenovi se spajaju i formiraju niz kugličnih zglobova koji se protežu od glave do repa. „Čim sam ga video, znao sam šta je to. Bio sam apsolutno siguran da je to titanosaurus“, rekao je. „Ta kombinacija karakteristika je potpuno jedinstvena za ovu vrstu dinosaurusa.“

Karakteristike titanosaurusa

Do danas je širom svijeta identifikovano više od 100 vrsta titanosaurusa. Svi su bili četvoronožni biljojedi sa veoma dugim vratovima koji su im pomagali da dosegnu vrhove drveća i dugim repovima radi održavanja ravnoteže.

Najveći titanosaurusi bili su dugački preko 35 metara i teški oko 60 tona. Na osnovu veličine ove repne kosti, naučnici procenjuju da je antarktički titanosaurus bio dugačak oko 7 metara. „Mogao je biti mladunac ili je mogao biti zaista mala vrsta - odrasla jedinka koja je bila manja od ostatka grupe“, objasnio je Baret.

Antarktik u doba dinosaurusa

Ovaj dinosaurus je živeo pre 82 miliona godina, tokom kasne krede, kada je Antarktik bio mnogo drugačiji nego što je danas. Bio je prekriven bujnim šumama koje su ovom biljojedu pružale obilje hrane

Ovo otkriće pomaže da se rasvjetli kako su ova stvorenja živjela u djelu svijeta gdje je fosilni zapis oskudan. Iako su drugi fosili dinosaurusa pronađeni u ovom udaljenom dijelu svijeta u godinama od 1985. godine, njihov broj nije veliki.

Antarktik je izazovno mjesto za rad paleontologa jer led krije praistorijske zapise u stenama. „Ovo otkriće pokazuje da je područje koje sada smatramo negostoljubivim nekada bilo veoma pogodno za život i dom ogromnom broju stvorenja“, objasnio je Baret. „Pomaže nam da razumijemo kako su se uklopili u šire ekosisteme na samom dnu svijeta prije oko 80 miliona godina.“

(indeks)

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