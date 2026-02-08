Nova metoda vještačke inteligencije pomaže u identifikaciji otisaka stopala dinosaurusa

Otisci stopala spadaju među najčešće vrste fosila dinosaurusa: ponekad naučnici pronađu jedan usamljeni otisak, a ponekad naiđu na haotičnu gomilu tragova. Ipak, utvrđivanje koji je dinosaurus ostavio koji trag izuzetno je teško.

Naučnici su sada razvili metodu koja koristi vještačku inteligenciju kako bi pomogla u određivanju vrste dinosaurusa odgovorne za tragove, na osnovu osam različitih karakteristika pojedinačnog otiska stopala.

„Ovo je važno jer pruža objektivan način klasifikacije i poređenja tragova, smanjujući oslanjanje na subjektivno ljudsko tumačenje“, rekao je fizičar Gregor Hartman iz istraživačkog centra u Berlinu, jedan od autora istraživanja objavljenog u naučnom časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

„Povezivanje traga sa životinjom koja ga je ostavila ogroman je izazov, o čemu paleontolozi raspravljaju generacijama“, rekao je paleontolog Univerziteta u Edinburgu i glavni autor studije Stiv Brusat.

Dinosaurusi su za sobom ostavili brojne vrste fosilizovanih ostataka, uključujući kosti, zube i kandže, otiske kože, izmet, nesvarene ostatke u želucu, ljuske jaja i ostatke gnezda. Međutim, otisci stopala su često brojniji i mogu naučnicima otkriti mnogo toga, uključujući vrstu okruženja u kojem je dinosaurus živio i, kada su prisutni i drugi tragovi, koje su životinje djelile isti ekosistem.

Nova metoda i vještačka inteligencija

Nova metoda je usavršena analizom gotovo 2.000 otisaka stopala koji obuhvataju 150 miliona godina istorije dinosaurusa. Vještačka inteligencija je prepoznala osam ključnih karakteristika koje objašnjavaju razlike u oblicima tih tragova.

Mnogi otisci stopala su ranije sa velikom pouzdanošću identifikovani od strane stručnjaka kao pripadnici određenih vrsta dinosaurusa. Nakon što je algoritam izdvojio karakteristike koje ih razlikuju, stručnjaci su mapirali njihovo poklapanje sa različitim vrstama dinosaurusa za koje se vjeruje da su ostavili tragove, kako bi se olakšala identifikacija budućih otkrića.

„Problem je u tome što je utvrđivanje ko je napravio fosilizovani otisak neizvesno. Oblik traga zavisi od mnogih faktora, a ne samo od same životinje, uključujući to šta je dinosaurus radio u tom trenutku — da li je hodao, trčao, skakao ili čak plivao — zatim vlažnost i vrstu podloge, način na koji je otisak prekriven sedimentom i kako je izmjenjen erozijom tokom miliona godina. Kao rezultat toga, isti dinosaurus može ostaviti tragove koji izgledaju veoma različito“, ukazao je Hartman.

„To znači da, kada pronađemo otiske stopala, moramo da se igramo detektiva i utvrdimo koji ih je dinosaurus napravio. A da bismo to uradili, radimo isto što i princ u Pepeljuzi kada je upoređivao Pepeljugino stopalo sa cipelom: pokušavamo da pronađemo stopalo dinosaurusa koje odgovara otisku“, dodao je Brusat, prenosi portal “Indeks”.