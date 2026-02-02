AI asistenti imaju sopstvenu društvenu mrežu

Izvor:
Do promjene je došlo nakon ranijih pravnih problema sa kompanijom Anthropic, zbog kojih je projekat nakratko nosio ime Moltbot.
Ovog puta, autor projekta Piter Stajnberger je provjerio moguće probleme sa žigovima i čak zatražio dozvolu od OpenAI-ja.
OpenClaw je za samo dva mjeseca prikupio više od 100.000 GitHub zvjezdica, što ukazuje na ogroman interes developerske zajednice.
Stajnberger ističe da novo ime simbolizuje povratak korjenima i činjenicu da projekat više nije solo poduhvat, već zajednički rad velikog broja open source saradnika.
Oko OpenClaw već su nastali zanimljivi sporedni projekti, poput Moltbooka - društvene mreže na kojoj AI asistenti međusobno komuniciraju.
Platforma je privukla pažnju poznatih AI stručnjaka, među kojima je i Andrej Karpati, koji ju je opisao kao "jedan od najzanimljivijih i najneobičnijih AI fenomena u posljednje vrijeme".
Ipak, bezbjednost ostaje najveći izazov. Stajnberger i drugi otvoreno upozoravaju da OpenClaw nije spreman za širu publiku, jer zahtijeva tehničko znanje, a problemi kao što su "prompt injection" napadi i dalje su neriješeni na nivou cijele industrije.
