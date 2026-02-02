Logo
AI asistenti imaju sopstvenu društvenu mrežu

АИ асистенти имају сопствену друштвену мрежу

Do promjene je došlo nakon ranijih pravnih problema sa kompanijom Anthropic, zbog kojih je projekat nakratko nosio ime Moltbot.

Ovog puta, autor projekta Piter Stajnberger je provjerio moguće probleme sa žigovima i čak zatražio dozvolu od OpenAI-ja.

OpenClaw je za samo dva mjeseca prikupio više od 100.000 GitHub zvjezdica, što ukazuje na ogroman interes developerske zajednice.

Stajnberger ističe da novo ime simbolizuje povratak korjenima i činjenicu da projekat više nije solo poduhvat, već zajednički rad velikog broja open source saradnika.

Oko OpenClaw već su nastali zanimljivi sporedni projekti, poput Moltbooka - društvene mreže na kojoj AI asistenti međusobno komuniciraju.

Platforma je privukla pažnju poznatih AI stručnjaka, među kojima je i Andrej Karpati, koji ju je opisao kao "jedan od najzanimljivijih i najneobičnijih AI fenomena u posljednje vrijeme".

Ipak, bezbjednost ostaje najveći izazov. Stajnberger i drugi otvoreno upozoravaju da OpenClaw nije spreman za širu publiku, jer zahtijeva tehničko znanje, a problemi kao što su "prompt injection" napadi i dalje su neriješeni na nivou cijele industrije.

Vještačka inteligencija

