Aktivnosti na Suncu mogu da izazovu magnetne oluje na Zemlji

Brzi rast aktivne oblasti na Suncu mogao bi da dovede do pojave magnetnih oluja na Zemlji, saopštila je danas Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka (IKI RAN).

Kako se navodi, aktivni centar na Suncu raste izuzetno brzo i intenzivno puni solarnu koronu (spoljni dio atmosfere zvijezda) energijom, koju ona potom oslobađa kroz snažne erupcije, prenosi agencija RIA Novosti.

Naučnici ističu da se prognoza solarne aktivnosti svodi na pitanje kada će prestati rast ove aktivne grupe.

"Ako se to ne dogodi do sutra, od druge polovine sutrašnjeg dana erupcije koje se ovde javljaju mogle bi već da utiču na Zemlju", navedeno je u objavi na Telegram-kanalu laboratorije.

Prema riječima stručnjaka, za sada ne postoji precizna prognoza, jer nije moguće da se utvrditi šta se dešava na dubini od 100 do 200 hiljada kilometara ispod solarne površine.

Laboratorija je saopštila i da je na Suncu zabilježena druga erupcija maksimalnog intenziteta klase X od početka godine.

Tokom njenog vrhunca dostigla je nivo X1.04.

Istog dana registrovane su i četiri erupcije klase C i sedam snažnih erupcija klase M.

Prva erupcija klase X u 2026. godini zabilježena je 18. januara.

Solarne erupcije se, prema jačini rendgenskog zračenja, dijele na pet klasa - A, B, C, M i X.

One mogu da izazovu magnetne oluje na Zemlji, koje dovode do poremećaja u radu energetskih sistema i utiču na migracione puteve ptica i životinja.