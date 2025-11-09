Hvala što pušite: Komedija o duvanskoj industriji

Radnja prati Nika Nejlora, portparola i potpredsjednika Akademije za proučavanje duvana, sposobnog da svaki argument okrene u svoju korist čak i u najtežim situacijama. Jedan od njegovih najvećih neprijatelja je senator Finistir koji se zalaže za uvođenje oznaka sa lobanjama i kostima na pakovanjima cigareta. Suprotno od poslovnog njegov privatni život potpuni je haos. Nakon propalog braka i distanciranog i hladnog odnosa sa dvanaestogodišnjim sinom ulazi u strastvenu vezu sa ambicioznom novinarkom Heter Halovaj koja ga izdaje otkrivajući njihove intimne razgovore. Niku ne preostaje ništa drugo nego borba uz pomoć vještine koju je savladao do savršenstva – vještine ubjeđivanja.

Film 'Hvala što pušite' je inteligentno koncipirano i sugestivno režirano ostvarenje koje teme socijalne (ne)prihvatljivosti pušnje i zavisnosti od cigareta na duhovit način koristi kao metaforu za oslikvanje (ne)tolerantnosti ljudskog društva ali i beskrupoloznosti duvanske industrije.

'Hvala što pušite' nedjelja u 22 časa i 30 minuta.