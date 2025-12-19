Zašto muškarci ostavljaju "dobre" žene?

Kada se radi o vezama, često se fokusiramo na razloge zbog kojih žene ostavljaju muškarce. Međutim, isto tako, i muškarci mogu da budu ti koji iniciraju raskid, čak i kada su u vezi sa ženama koje su pune kvaliteta i mogu mnogo toga da ponude.

Strah od vezivanja

Iako su u vezi sa sjajnom ženom, neki muškarci osjećaju strah od dugoročnog vezivanja. To može da bude zbog prethodnih loših iskustava u vezi ili zbog straha od gubitka slobode. Ovi muškarci po pravilu odlučuju da prekinu vezu kako bi izbegli dublje emocionalno vezivanje.

Nerealna očekivanja

Ponekad muškarci mogu da imaju nerealna očekivanja o tome kako bi njihov životni partner trebao da izgleda ili se ponaša. Čak i ako je žena izvanredna partnerka, muškarac može da bude nezadovoljan jer očekuje da ona ispuni neke idealizovane standarde koji možda nisu realni.

Nedostatak emocionalne zrelosti

Nedostatak emocionalne zrelosti dovodi do toga da muškarci ne umiju da cijene kvalitete svoje partnerke. Oni možda nisu spremni da se suoče s izazovima i kompromisima koji su neophodni u zdravoj vezi. Umjesto toga se povlače i odlučuju da prekinu vezu.

Potreba za promjenom

Pojedini muškarci osjećaju potrebu za promjenom i uzbuđenjem u svom ljubavnom životu, čak i ako su u vezi s dobrim ženama. Osjećaju da su veza i njena rutina postale dosadne ili previše predvidive. Odlučuju se na prekid kako bi istražili nove mogućnosti ili pronašli nešto što im više odgovara u tom trenutku.

Savjet plus: Otvoreno komunicirajte i radite na održavanju zdrave i ispunjavajuće veze, bez obzira na to koja strana donosi odluku o prekidu, prenosi Informer.