Začin koji imate u kuhinji ozbiljno podiže libido

Izvor:

UNA TV

18.12.2025

09:20

Foto: Pexels

Nauka pokazuje da mirisi mogu izazvati emocionalne i fiziološke reakcije, pa tako topao i sladak miris ovog začina može pojačati seksualnu želju.

Široko korišćen kao začin u kulinarstvu, prepoznat je po svojim antioksidativnim, protivupalnim i metaboličkim svojstvima. Međutim, sve više dokaza sugeriše da cimet može korisno uticati i na seksualno zdravlje.

Podiže seksualno raspoloženje

Istraživanje objavljeno u časopisu Molecules sugeriše da cimet može djelovati kao blagi afrodizijak. Sam miris može pomoći u stvaranju raspoloženja, bilo da dolazi iz šolje toplog čaja s cimetom ili mirišljave svijeće. Nauka pokazuje da mirisi mogu izazvati emocionalne i fiziološke reakcije, pa tako topao i sladak miris cimeta može pojačati seksualnu želju.

Poboljšava protok krvi

Cinamaldehid, glavni aktivni sastojak cimeta, pomaže u opuštanju krvnih žila i poboljšava cirkulaciju. Znamo da je dobar protok krvi ključan za seksualno uzbuđenje - kod muškaraca podržava snažnije i dugotrajnije erekcije, a kod žena podstiče prirodnu lubrikaciju i genitalnu stimulaciju.

Stoga redovna i umjerena konzumacija cimeta može imati dvostruku korist u održavanju zdrave cirkulacije i seksualnog života.

Smanjuje rizik od seksualne disfunkcije

Upala u tijelu može ometati libido i seksualnu funkciju, a protivupalna svojstva cimeta mogu pomoći u smanjenju tih rizika. Uz to, hronične bolesti povezane s upalom, poput metaboličkog sindroma ili kardiovaskularnih problema, takođe su povezane sa seksualnom disfunkcijom, pa održavanje upale pod kontrolom može pozitivno uticati na opšte i seksualno zdravlje.

Hormonalna ravnoteža

Za žene s policističnim jajnicima (PCOS), cimet može donijeti iznenađujuće koristi. Istraživanja sugerišu da može pomoći u regulaciji menstrualnog ciklusa poboljšavajući osjetljivost na insulin i balansirajući ključne hormone poput estrogena, progesterona i testosterona. Kod muškaraca, studije sprovedene na životinjama pokazuju da cimet može poboljšati broj i pokretljivost spermatozoida, iako su potrebna dodatna istraživanja kod ljudi.

Opšti zdravstveni benefiti

Spomenuti antioksidansi kojima obiluje ovaj začin pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala i podržavaju zdravlje srca. Budući da je seksualna funkcija usko povezana s opštim zdravljem, unošenje hrane bogate hranjivim materijama, poput cimeta, može imati višestruke pozitivne efekte uključujući i seksualno zdravlje.

Oprez

Cimet je siguran u umerenim količinama u hrani, međutim, kod većih doza ili dodataka ishrani treba biti oprezan, posebno tokom trudnoće. Neki ljudi pak mogu osjetiti blage nuspojave poput gorušice, mučnine ili iritacije kože. Takođe, ako uzimate lijekove, provjerite moguće interakcije.

Evo nekoliko jednostavnih načina kako da ga uključite u rutinu:

Posipajte ga po ovsenoj kaši, hljebu ili žitaricama.

Dodajte štapić cimeta u čaj ili kafu.

Umješajte ga u smuti ili kakao.

Koristite ga u pečenim jelima i desertima.

Uživajte u aromaterapiji s mirišljavim svijećama ili eteričnim uljem cimeta.

Maksimalna sigurna dnevna doza cimeta kreće se između dva do šest grama, zavisno od vrste cimeta i koncentracije kumarina, štetnoj komponenti u cimetu, prenosi Una.rs.

