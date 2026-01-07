Rubio otkrio plan SAD za Venecuelu: Sastoji se od tri koraka

Plan SAD u tri koraka za Venecuelu sastoji se od stabilizacije, nadgledanja oporavka i tranzicije nakon zarobljavanja predsjednika Nikolasa Madura, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Ne želimo da zemlju zahvati haos", rekao je Rubio u obraćanju američkim senatorima o planu administracije predsjednika Donalda Trampa za latinoameričku zemlju.

On je precizirao da će u drugoj fazi biti osigurano "da američke, zapadne i druge kompanije imaju pristup venecuelanskom tržištu na pravedan način".

"Istovremeno će početi proces pomirenja na nacionalnom nivou unutar Venecuele, da bi opozicione snage mogle da budu amnestirane i puštene iz zatvora ili vraćene u zemlju, i počeće obnova civilnog društva", dodao je Rubio.