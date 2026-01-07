Logo
Hegset: Blokada venecuelanske nafte na snazi širom svijeta

Izvor:

SRNA

07.01.2026

16:21

Komentari:

0
Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Američke snage ukrcale su se na tanker koji je navodno plovio pod ruskom zastavom u sjevernom dijelu Atlantika, a ministar rata SAD Pit Hegset poručio je da američka blokada sankcionisane nafte iz Venecuele ostaje na snazi širom svijeta.

- Blokada sankcionisane i nelegalne venecuelanske nafte ostaje u punoj snazi bilo gdje u svijetu - saopštio je Hegset na Iksu.

загађен ваздух магла смог

Društvo

Vazduh nezdrav u ovim gradovima

"Foks njuz" javio je danas da su se američke snage u sjevernom dijelu Atlantika ukrcale na tanker "Bela jedan", koji je navodno plovio pod ruskom zatsavom. Akcija je izvršena između Britanskih ostrva i Islanda.

Rojters prenosi, pozivajući se na američke izvore, da je u pratnji tankera bila ruska podmornica i da su se u blizini nalazili i ruski ratni brodovi. Potjera za tankerom preko Atlantika trajala je duže od dvije sedmice.

Снијег

Zanimljivosti

Šta znači ako na Božić pada snijeg?

Zvanična Moskva za sada nije komentarisala ovu situaciju. Ruska državna stanica "Raša tudej" objavila je sliku helikoptera u vazduhu u blizini broda.

Tagovi:

Amerika

Nafta

Sankcije

Komentari (0)
