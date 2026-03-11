Logo
Menadžer je odveo svoju asistentkinju na poslovni ručak, ono što je ona uradila iznenadila je mnoge

11.03.2026

09:34

Храна
Foto: Pixabay/Life-Of-Pix

Poslovni ručak, koji je trebalo da učvrsti odnos sa klijentom, pretvorio se u temu žestoke debate na internetu nakon što je menadžer opomenuo svoju asistentkinju zbog onoga što je naručila.

Priču je na Reditu podijelio korisnik Hot_Lab4411. Napisao je da je početkom ove godine zaposlio asistentkinju Ejmi i pohvalio je za odličan rad, za koji je već dobila povišicu. Pošto je Ejmi odigrala važnu ulogu u zaključivanju velikog posla, menadžer je odlučio da je nagradi pozivom na poslovni ručak sa klijentom.

Ejmi je naručila veći obrok od njih

Iako je sastanak prošao glatko, prema njegovim riječima, menadžer je bio zabrinut kako je prošao sam ručak. Dok su on i klijent naručili jednostavna jela, burgeri i pomfrit, Ejmi je imala mnogo obilniji obrok: biftek, pire krompir, povrće i supu.

Оброк жена

Zdravlje

Koje je najbolje vrijeme za ručak?

Menadžer je u objavi napisao da su on i mušterija završili obrok mnogo prije nje. Kada se konobar vratio i pitao ih da li žele desert, oboje su odbili, ali je Ejmi naručila čizkejk i kafu.

Pokušao sam da joj dam savjet, a ona je briznula u plač

Poslije sastanka, menadžer je pozvao Ejmi na stranu da joj objasni neka od nepisanih pravila poslovnih ručkova. „Objasnio sam joj da je najbolje da slijedi klijenta“, napisao je. „Ako naruči nešto jednostavno, naručimo nešto jednostavno. Ako odbije desert, odbijamo ga.“

Naglasio je da je razgovor bio zamišljen kao dobronameran savjet, a ne kritika. Kaže da je pomenuo i sopstvene greške na početku karijere, poput onog kada je naručio špagete i prolio sos po majici. Uprkos tome, razgovor nije dobro prošao. Ejmi je, tvrdi, počela da plače jer je mislila da je njegov savjet povezan sa njenom težinom. On to odlučno poriče, rekavši da je to bio isključivo poslovni sud.

Podijeljena mišljenja na internetu

Njegova objava je izazvala više od 3.000 komentara, a mnogi su stali na stranu menadžera. „I ja sam gojazan“, napisao je jedan korisnik. „Nikada, nikada ne bih pomislio da naručim odrezak dok radim posao gdje sam u kontaktu sa mušterijama, posebno ako mušterija nije naručila nešto otmenije prije mene.“

jagnjetina sc yt

Ekonomija

Račun iz restorana u BiH šokirao sve: Ručak platili 332 KM

Drugi su se složili, rekavši da Ejmi treba da nauči poslovni bonton ako želi da napreduje. „Ovo je bio sasvim prikladan razgovor o poslovnom bontonu“, napisao je treći komentator.

Šta kažu stručnjaci za etiketu?

Stručnjaci za poslovni bonton slažu se da čak i najmanji detalji tokom poslovnog ručka mogu imati značajan uticaj na utisak koji ostavljate o svojoj kompaniji. „U svijetu koji je prihvatio opušteniji poslovni stil, važnost poslovnog bontona se ne može precijeniti“, piše Džoan Burdž. „Radi se o tome kako se predstavljate kao profesionalac, kako pokazujete poštovanje prema drugima i kakav utisak ostavljate.“

Robert Hosking, koji je pisao za časopis „Executive Support Magazine“, slaže se: „Dobri maniri u kancelariji su važni u svakom profesionalnom okruženju.“ Stručnjaci dodaju da maniri za stolom i izbor hrane direktno govore o profesionalizmu osobe.

Što se tiče menadžera, on i dalje vjeruje u potencijal svoje asistentkinje, ali je zabrinut zbog njene reakcije. „Nije me toliko brinuo ručak koliko način na koji je reagovala na savjet“, konačno je priznao. „Sada se pitam da li sam pogrešio što sam to uopšte pomenuo.“

(indeks)

ručak

posao

