Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

Upravo zbog toga direktno je optužuje Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red koji tvrdi da će se Trivićka prikloniti lideru PSS-a Drašku Stanivukoviću koji je već javno hvali.

Umjesto od Trivićke, Vukanović konstantno dobija odgovore članova Narodnog fronta. Prvo je ušao u oštar sukob sa poslanikom NF-a u NSRS Željkom Dubravcem zbog izjave da on treba da bude predsjednik NSRS, a svoj obračun je nastavio sa Aleksom Bobarom, predsjednikom Unije mladih Narodnog fronta.

Republika Srpska Vukanović opleo po Narodnom frontu: Nemojte da isučem mač

Bobar je zamjerio Vukanoviću sastanak na Kupresu gdje je činio "opozicionu" delegaciju zajedno sa Draškom Stanivukovićem tokom sastanka sa HDZ-om, a da tu nije bilo Jelene Trivić i Narodnog fronta.

Nebojša Vukanović

" Narodni front nema poslanike niti delegate u Parlamentu BiH, nije ni učestvovao na izborima 2022. godine, pa Čović nije imao razlog da ih pozove na sastanak, jer Jelena Trivić nije uspjela da prevede, bolje reći kupi, nekog od poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji su osvojili mandat, kao što joj je to pošlo za rukom u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gd‌je je uzela po jednog poslanika SDS-u, PDP-u i DNS-u, i u toj činjenici se krije prost odgovor na pitanje mladog studenta Bobara, i slobodno neka se ne usteže, kao što nije ni danas, u neka narodnih dana, kao i danas, objavljuje fotografije sa Kupresa", poručio je Vukanović.

Bobar danas, 11. marta, poručuje da ni u jednom trenutku nije napao Vukanovića, niti ga je pitao zašto Jelena Trivić nije bila na Kupresu.

Aleksa Bobar

“Samo sam konstatovao da si ti bio, i to sa razlogom koji smo mi u Narodnom frontu razumjeli – da je cilj izbaciti Milorada Dodika iz Savjeta ministara. Upravo zato mi nije jasno zašto je sporan naš poziv da opozicija sjedne za isti sto, kada je cilj potpuno isti, i još veći – rušenje Dodikovog režima u kompletu”, kazao je Bobar.

Razlika je, navodi Bobar, samo u tome što niko od njih taj razgovor ne uslovljava ministarskim foteljama niti bilo kakvim funkcijama.

“To što mi u Narodnom frontu i velikim dijelom sama javnost smatramo da je Jelena Trivić po svim kriterijumima kompetentna da bude buduća premijerka, valjda imamo toliko prava da nešto smatramo i da to kažemo! Bar bismo toliko prava trebali imati. Jelena nikada nije pozvala Draška da sjedne sa njim nasamo, niti je sjedila s njim”, izjavio je Bobar.

Republika Srpska Vukanović: Čudno mi je što Trivić ćuti, povlačenje Blanuše bio bi poraz

Istakao je da je Trivićeva pozvala cijelu opoziciju, uključujući i Vukanovića, jer je svjesna da je to jedini način da se ovaj režim smijeni.

“Sa druge strane, ti si sjedio sa Draškom, i to baš u periodu kada se govorilo o ministarskoj fotelji. Kada si vidio da od toga nema ništa, povukao si se i nastavio po starom. A samo malo prije toga javno si govorio kako nikome ne bi oprostio da sjedne sa Draškom, bez obzira na razloge”, podsjetio je Bobar.

Bobar je naglasio da je Narodni front čak prećutao i to što je Vukanović na Kupresu sjedio sa Draškom i Čovićem, jer nisu željeli praviti bespotrebne priče ako je cilj zaista bio ono o čemu je Vukanović tada govorio.