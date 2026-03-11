Logo
Large banner

Kristijan Golubović fizički napao Kristinu Spalević!

Izvor:

Telegraf

11.03.2026

11:22

Komentari:

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник
Foto: Youtube/ screenshot

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog prijetnji i nasilja u porodici, saznaje Telegraf.rs!

Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je u stanu na Voždovcu, poslije verbalne rasprave s njom, počeo da je vrijeđa, uputivši joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je!

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kristijan Golubović se oglasio za Telegraf nakon što je fizički napao Kristinu Spalević!

(Telegraf)

Podijeli:

Tag :

Kristijan Golubović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ГОАТ се вратио из пензије, селектор га "искулирао" – навија за ривала у баражу за Мундијал

Fudbal

GOAT se vratio iz penzije, selektor ga "iskulirao" – navija za rivala u baražu za Mundijal

2 h

0
"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија

Svijet

"Ostanite kod kuće"; "Prst na obaraču": Dramatičan apel Reze Pahlavija

3 h

0
Тони Цетински постао непожељан

Scena

Toni Cetinski postao nepoželjan

3 h

0
Младић који је био у коми 18 дана

Svijet

Bio sam u komi 18 dana, svi su mislili da je gotovo: Tada sam vidio nešto nevjerovatno

3 h

0

Više iz rubrike

Тони Цетински постао непожељан

Scena

Toni Cetinski postao nepoželjan

3 h

0
Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

Scena

Željko Samardžić zapjevao s uličnim sviračem i oduševio prolaznike

3 h

0
Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Scena

Georgina Rodrigez privatnim avionom napustila Rijad!

4 h

0
Селена Гомез и Бени Бланко

Scena

Beni Blanko o higijeni: Mirišem lijepo čak i kada se ne tuširam

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner