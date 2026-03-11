Kristijan Golubović fizički napao Kristinu Spalević!

Izvor:
Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog prijetnji i nasilja u porodici, saznaje Telegraf.rs!
Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je u stanu na Voždovcu, poslije verbalne rasprave s njom, počeo da je vrijeđa, uputivši joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je!
Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kristijan Golubović se oglasio za Telegraf nakon što je fizički napao Kristinu Spalević!
