Kristijan Golubović fizički napao Kristinu Spalević!

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog prijetnji i nasilja u porodici, saznaje Telegraf.rs!

Policija u Beogradu u utorak je, 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je u stanu na Voždovcu, poslije verbalne rasprave s njom, počeo da je vrijeđa, uputivši joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je!

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kristijan Golubović se oglasio za Telegraf nakon što je fizički napao Kristinu Spalević!

(Telegraf)