Drama u Njemačkoj: Zbog bombe evakuisano 18.000 ljudi

Agencije

11.03.2026

12:41

Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Oko 18.000 ljudi u Drezdenu evakuisano je jutros oko 9 časova, nakon što je bomba iz Drugog svjetskog rata otkrivena u blizini mosta Karola, prenosi Dojče vele.

Lokalne vlasti su saopštile da su dva sumnjiva predmeta pronađena na obalama rijeke Elbe, a stručnjaci su potvrdili da je jedan od njih britanska bomba od 250 kilograma.

Očekuje se da će bomba biti deaktivirana u velikoj operaciji, kojoj je prethodila najveća evakuacija stanovništva u Drezdenu od Drugog svjetskog rata.

Zona evakuacije od 1.000 metara obuhvata ključne znamenitosti kao što su Frauenkirhe i Zemperopera, kao i sedište policije i saksonski državni parlament.

Prošle godine su u Drezedenu bile pronađene četiri bombe, tokom radova na rušenju mosta Karola, što je dovelo do evakuacije oko 17.000 ljudi u avgustu.

Drezden je bio bombardovan tepihom bombi tokom velikih savezničkih napada u februaru 1945. godine, kada je poginulo do 25.000 ljudi, a oko 90 odsto centra grada je bilo uništeno.

Njemačka

Bomba

