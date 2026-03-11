Drama u Njemačkoj: Zbog bombe evakuisano 18.000 ljudi

Oko 18.000 ljudi u Drezdenu evakuisano je jutros oko 9 časova, nakon što je bomba iz Drugog svjetskog rata otkrivena u blizini mosta Karola, prenosi Dojče vele.

Lokalne vlasti su saopštile da su dva sumnjiva predmeta pronađena na obalama rijeke Elbe, a stručnjaci su potvrdili da je jedan od njih britanska bomba od 250 kilograma.

Blindgänger im Untergrund der Stadt



Bei den Angriffen vom 12.02. bis 15.02. fielen mehrere zehntausend Sprengbomben und Luftminen auf die Stadt, dazu bis zu 700.000 Brandbomben. Bei den Sprengbomben lag die Blindgängerrate bei 15-20%, d.h. es lagen mehrere tausend Blindgänger in… https://t.co/tyEnvabkrQ pic.twitter.com/Ecf32NOxzI — Forstler (@Forstler1) March 10, 2026

Očekuje se da će bomba biti deaktivirana u velikoj operaciji, kojoj je prethodila najveća evakuacija stanovništva u Drezdenu od Drugog svjetskog rata.

Zona evakuacije od 1.000 metara obuhvata ključne znamenitosti kao što su Frauenkirhe i Zemperopera, kao i sedište policije i saksonski državni parlament.

Prošle godine su u Drezedenu bile pronađene četiri bombe, tokom radova na rušenju mosta Karola, što je dovelo do evakuacije oko 17.000 ljudi u avgustu.

Drezden je bio bombardovan tepihom bombi tokom velikih savezničkih napada u februaru 1945. godine, kada je poginulo do 25.000 ljudi, a oko 90 odsto centra grada je bilo uništeno.