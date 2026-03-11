Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je hitno izjašnjenje Predsjedništva da BiH postane kosponzor Rezolucije koju je u Savjet bezbjednosti UN-a uputio Bahrein.

"Zatražila sam da se Predsjedništvo BiH hitno izjasni o prijedlogu da BiH postane kosponzor Rezolucije koju je, u ime Savjeta za saradnju arapskih država, u Savjet bezbjednost Ujedinjenih nacija uputila Kraljevina Bahrein, rekla je Cvijanović i dodala:

"Nacrtom rezolucije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje zaliva i zahtijeva njihov hitan prekid. Zahtjev za izjašnjenjem, podnijela sam reagujući na poziv Ujedinjenih Arapskih Emirata da se BiH priključi kosponzorstvu rezolucije".