Fejsbuk i Vocap počinju s naplatom naknada

Autor:ATV
11.03.2026
14:46
Komentari:0
Kompanija Meta objavila je da će naplaćivati oglašivačima naknadu za lokaciju u rasponu od dva do pet odsto, kako bi pokrila poreze na digitalne usluge koje nameću neke evropske zemlje.
Američki tehnološki gigant naveo je u objavi na svojoj veb stranici da će naplaćivati naknadu za slikovne ili video oglase prikazane na svojim platformama, prenio je "Rojters".
To obuhvata i kampanje platforme Vocap sa klikom za slanje poruka i marketinške poruke zajedno sa oglasima.
Ova odluka biće primjenjivana od 1. jula i pokrivaće i druge vladine namete.
Na taj način Meta slijedi korake kompanija Alfabet i Amazon.
Meta je navela šest zemalja u kojima će se naknade primjenjivati, u rasponu od dva odsto u Velikoj Britaniji, preko tri odsto u Francuskoj, Italiji i Španiji, do pet odsto u Austriji i Turskoj.
Digitalni porezi se naplaćuju kao procenat prihoda koji ostvaruju velike tehnološke kompanije u pojedinim zemljama.
To je izazvalo kritike Vašingtona, koji pomenute poreze vidi kao diskriminaciju američkih kompanija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
