Logo
Large banner

Fejsbuk i Vocap počinju s naplatom naknada

Autor:

ATV

11.03.2026

14:46

Komentari:

0
Фејсбук почиње с наплатом накнада
Foto: Pexels / Photo by Anderson Guerra

Kompanija Meta objavila je da će naplaćivati oglašivačima naknadu za lokaciju u rasponu od dva do pet odsto, kako bi pokrila poreze na digitalne usluge koje nameću neke evropske zemlje.

Američki tehnološki gigant naveo je u objavi na svojoj veb stranici da će naplaćivati naknadu za slikovne ili video oglase prikazane na svojim platformama, prenio je "Rojters".

voznja auto saobracaj put

Auto-moto

Vozači, oprez: Ovi predmeti u autu garantuju vam paprene kazne

To obuhvata i kampanje platforme Vocap sa klikom za slanje poruka i marketinške poruke zajedno sa oglasima.

Ova odluka biće primjenjivana od 1. jula i pokrivaće i druge vladine namete.

Šta je digitalni porez?

Na taj način Meta slijedi korake kompanija Alfabet i Amazon.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vrijeme za racionalne odluke, EU da ukine sankcije na uvoz nafte iz Rusije

Meta je navela šest zemalja u kojima će se naknade primjenjivati, u rasponu od dva odsto u Velikoj Britaniji, preko tri odsto u Francuskoj, Italiji i Španiji, do pet odsto u Austriji i Turskoj.

Digitalni porezi se naplaćuju kao procenat prihoda koji ostvaruju velike tehnološke kompanije u pojedinim zemljama.

To je izazvalo kritike Vašingtona, koji pomenute poreze vidi kao diskriminaciju američkih kompanija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Facebook

fejsbuk

WhatsApp

Vocap

porez

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

Nauka i tehnologija

Turisti prestravljeni: Na plažu isplivale "ribe Sudnjeg dana", njihov izlazak navodno najavljuje katastrofu

8 h

0
Илон Маск

Nauka i tehnologija

Mask popustio pod pritiskom: Evo kako da zabranite Groku da vam "dira" fotografije

9 h

0
Миш

Nauka i tehnologija

Nevjerovatno! Naučnici rekonstruisali filmove iz mozgova miševa

10 h

0
Инстаграм ће обавјештавати родитеље ако дјеца буду претраживала информације о самоубиству

Nauka i tehnologija

Instagram će obavještavati roditelje ako djeca budu pretraživala informacije o samoubistvu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

17

07

Proglašen najbolji grad na svijetu za 2026: Zašto je baš on na vrhu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner