Fejsbuk i Vocap počinju s naplatom naknada

Kompanija Meta objavila je da će naplaćivati oglašivačima naknadu za lokaciju u rasponu od dva do pet odsto, kako bi pokrila poreze na digitalne usluge koje nameću neke evropske zemlje.

Američki tehnološki gigant naveo je u objavi na svojoj veb stranici da će naplaćivati naknadu za slikovne ili video oglase prikazane na svojim platformama, prenio je "Rojters".

Auto-moto Vozači, oprez: Ovi predmeti u autu garantuju vam paprene kazne

To obuhvata i kampanje platforme Vocap sa klikom za slanje poruka i marketinške poruke zajedno sa oglasima.

Ova odluka biće primjenjivana od 1. jula i pokrivaće i druge vladine namete.

Šta je digitalni porez?

Na taj način Meta slijedi korake kompanija Alfabet i Amazon.

Republika Srpska Dodik: Vrijeme za racionalne odluke, EU da ukine sankcije na uvoz nafte iz Rusije

Meta je navela šest zemalja u kojima će se naknade primjenjivati, u rasponu od dva odsto u Velikoj Britaniji, preko tri odsto u Francuskoj, Italiji i Španiji, do pet odsto u Austriji i Turskoj.

Digitalni porezi se naplaćuju kao procenat prihoda koji ostvaruju velike tehnološke kompanije u pojedinim zemljama.

To je izazvalo kritike Vašingtona, koji pomenute poreze vidi kao diskriminaciju američkih kompanija.