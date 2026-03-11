Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

Avion kompanije Er Indija Ekspres, koji je u srijedu, 11. marta, letio iz Hyderabada, imao je velikih problema tokom “tvrdog slijetanja” u Puketu na Tajlandu.

Došlo je do značajnog oštećenja prednjeg stajnog trapa aviona, javlja NDTV.

Ekonomija Cijeli svijet drhti zbog najave Irana: Spremite se za još veći haos

Nakon incidenta, vlasti su zatvorile pistu do 18 sati po lokalnom vremenu. Sveukupno 133 putnika bilo je na letu i svi su evakuisani. Trenutno se nalaze u prostoru za čekanje unutar aerodroma.

🚨 Another video of a very rough landing at Phuket



A flight from Hyderabad (India) to Phuket with Air India Express literally dug into the runway, and the Boeing was left without landing gear. https://t.co/UABuoXhzL4 pic.twitter.com/bMVfY1rwTe — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026

Prema anonimnim izvorima, avion Boing 737 MAKS 8 klizio je duž piste i prednji stajni trap se slomio. Na fotografijama sa mjesta događaja vidljiv je slomljeni prednji točak, polegnut na pisti.

Ekonomija Dobra vijest za korisnike kredita: Banke obaraju kamate

Takođe su intervenisale i hitne službe kako bi se osiguralo područje i sigurnost svih koji su bili u avionu.

Pista je zatvorena, navodi NDTV, jer se avion prvo mora ukloniti, uz provođenje bezbjednosnih inspekcija.

Prednji točak ključna je komponenta stajnog trapa aviona, odgovorna za upravljanje i podršku prednjem dijelu tokom vožnje po tlu, polijetanja i slijetanja.

Auto-moto Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

"Potvrđujemo da je naš let Hyderabad–Puket imao problem s prednjim točkom na aerodromu Puket. Posada je pratila sve standardne protokole, a putnici su iskrcani iz aviona", saopštio je portparol aerodroma.