Logo
Large banner

Drama na aerodromu, avionu otpao točak - VIDEO

Autor:

ATV

11.03.2026

15:40

Komentari:

0
Авиону отпао точак
Foto: Screenshot / X

Avion kompanije Er Indija Ekspres, koji je u srijedu, 11. marta, letio iz Hyderabada, imao je velikih problema tokom “tvrdog slijetanja” u Puketu na Tajlandu.

Došlo je do značajnog oštećenja prednjeg stajnog trapa aviona, javlja NDTV.

Хормушки мореуз

Ekonomija

Cijeli svijet drhti zbog najave Irana: Spremite se za još veći haos

Nakon incidenta, vlasti su zatvorile pistu do 18 sati po lokalnom vremenu. Sveukupno 133 putnika bilo je na letu i svi su evakuisani. Trenutno se nalaze u prostoru za čekanje unutar aerodroma.

Prema anonimnim izvorima, avion Boing 737 MAKS 8 klizio je duž piste i prednji stajni trap se slomio. Na fotografijama sa mjesta događaja vidljiv je slomljeni prednji točak, polegnut na pisti.

novac evri

Ekonomija

Dobra vijest za korisnike kredita: Banke obaraju kamate

Takođe su intervenisale i hitne službe kako bi se osiguralo područje i sigurnost svih koji su bili u avionu.

Pista je zatvorena, navodi NDTV, jer se avion prvo mora ukloniti, uz provođenje bezbjednosnih inspekcija.

Prednji točak ključna je komponenta stajnog trapa aviona, odgovorna za upravljanje i podršku prednjem dijelu tokom vožnje po tlu, polijetanja i slijetanja.

gorivo

Auto-moto

Stiže novo, jeftinije, gorivo na benzinske pumpe

"Potvrđujemo da je naš let Hyderabad–Puket imao problem s prednjim točkom na aerodromu Puket. Posada je pratila sve standardne protokole, a putnici su iskrcani iz aviona", saopštio je portparol aerodroma.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

aerodrom

avion

drama

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Evropi prijete najveći energetski poremećaji

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Drama u Vašingtonu: Autom se zabio u ogradu Bijele kuće!

4 h

0
Ово је жена за коју се сумња да је отела седморо дјеце на граници са Србијом

Svijet

Ovo je žena za koju se sumnja da je otela sedmoro djece na granici sa Srbijom

4 h

0
Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Svijet

Drama u Njemačkoj: Zbog bombe evakuisano 18.000 ljudi

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner