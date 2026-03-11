ANKETA: ATV poziva na TV duel Minića i Stanivukovića - hoće li pristati

Autor:ATV
Urednik i voditelj emisije 'ParlATVment' na našoj televiziji Predrag Ćurković poziva na TV duel i otvoren dijalog na mnogobrojne teme predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.
Odgovore čekamo spremni da otvorimo teme od najvećeg značaja.
Naše čitaoce u anketi pitamo šta misle ko će se odazvati pozivu za TV duel.
