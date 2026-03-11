ANKETA: ATV poziva na TV duel Minića i Stanivukovića - hoće li pristati

Foto: ATV

Urednik i voditelj emisije 'ParlATVment' na našoj televiziji Predrag Ćurković poziva na TV duel i otvoren dijalog na mnogobrojne teme predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Odgovore čekamo spremni da otvorimo teme od najvećeg značaja. View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐓𝐕 (@atvbl) Naše čitaoce u anketi pitamo šta misle ko će se odazvati pozivu za TV duel.

Anketa Ko će se odazvati na poziv za TV duel Savo Minić Draško Stanivuković Obojica će odustati Obojica će pristati Glasaj

