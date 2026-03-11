Logo
Large banner

ANKETA: ATV poziva na TV duel Minića i Stanivukovića - hoće li pristati

Autor:

ATV

11.03.2026

16:50

Komentari:

1
Станивуковић и Минић
Foto: ATV

Urednik i voditelj emisije 'ParlATVment' na našoj televiziji Predrag Ćurković poziva na TV duel i otvoren dijalog na mnogobrojne teme predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Odgovore čekamo spremni da otvorimo teme od najvećeg značaja.

Naše čitaoce u anketi pitamo šta misle ko će se odazvati pozivu za TV duel.

Anketa

Ko će se odazvati na poziv za TV duel

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

TV duel

Savo Minić

Draško Stanivuković

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Zapadnom Balkanu potrebni pragmatizam, investicije i projekti

1 h

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Republika Srpska

Kabinet predsjednika: Srpska 2015. usvojila Deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima

1 h

2
Милорад Додик и Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević sa Dodikom: Jako smo zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni

2 h

0
Затвор

Republika Srpska

Psihoterapija nasilnicima u KPZ-u od 6 mjeseci do dvije godine

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

17

31

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

17

28

Nove besplatne zdravstvene usluge za građane Srpske

17

19

Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

17

12

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner