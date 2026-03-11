Poginuo rođeni brat Darka Lazića

Izvor:
Telegraf
11.03.2026
17:54
Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je.
Kako saznaje Telegraf, on je doživio saobraćajnu nesreću na motoru.
Mnogi kažu da Dragan i te kako podsjeća na Darka, kako likom, tako i glasom.
Kako saznaje "Blic", saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Vladimirovci.
Darko Lazić je veoma vezan za svog brata, pa ga je jednom prilikom pozvao da mu bude gost na koncertu koji je održao u beogradskom "Sava centru".
