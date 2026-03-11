Logo
Potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Foto: Instagram

Rođeni brat pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta u saobraćajnoj nesreći.

Do sudara je došlo između putničkog automobila i motocikla, u trenutku kada je automobil skretao, u njega je udario motocikl.

Драган Лазић

Srbija

Ovo je Dragan Lazić, poginuli brat Darka Lazića

Tragedija se dogodila na putu za Šabac, a Dragan je bio na motoru koji je završio van puta, dok je automobil, koji je takođe učestvovao u sudaru, završio u šiblju.

Kako saznaje "Telegraf", Darkovog brata su hitno hospitalizovali, a preminuo je u bolnici u Vladimircima.

Za sada nije poznato šta je sa vozačem automobila.

Погинуо Драган Лазић

Srbija

Prve fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Sve detalje strašne tragedije pronađite na OVOM ili OVOM linku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

