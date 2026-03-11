Potresni detalji nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Autor:ATV
11.03.2026
19:02
Komentari:0
Rođeni brat pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta u saobraćajnoj nesreći.
Do sudara je došlo između putničkog automobila i motocikla, u trenutku kada je automobil skretao, u njega je udario motocikl.
Srbija
Tragedija se dogodila na putu za Šabac, a Dragan je bio na motoru koji je završio van puta, dok je automobil, koji je takođe učestvovao u sudaru, završio u šiblju.
Kako saznaje "Telegraf", Darkovog brata su hitno hospitalizovali, a preminuo je u bolnici u Vladimircima.
Za sada nije poznato šta je sa vozačem automobila.
Sve detalje strašne tragedije pronađite na OVOM ili OVOM linku.

2 h0
2 h0
2 h0
2 h0
