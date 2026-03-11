Logo
Darko Lazić pao u nesvijest nakon što je saznao da mu je poginuo rođeni brat

Дарко Лазић пјевач
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Dragan Lazić izgubio je život 11. marta na putu ka Šapcu.

Rođeni brat pjevača Darka Lazića stradao je na motoru.

Kako saznaje Telegraf, kada su Darku saopštili stravičnu vijest, njemu se slošilo i izgubio je svijest.

"Ne mogu... Ne mogu da pričam...", rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.

Драган Лазић

Srbija

Tuga: Od Darka Lazića krili da mu je poginuo brat

Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Дарко и Драган Лазић

Scena

Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

Најновија вијест

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

