Darko Lazić pao u nesvijest nakon što je saznao da mu je poginuo rođeni brat

11.03.2026
18:18
Dragan Lazić izgubio je život 11. marta na putu ka Šapcu.
Rođeni brat pjevača Darka Lazića stradao je na motoru.
Kako saznaje Telegraf, kada su Darku saopštili stravičnu vijest, njemu se slošilo i izgubio je svijest.
"Ne mogu... Ne mogu da pričam...", rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.
Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.
"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.
