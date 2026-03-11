Strašno: Evo koliko godina je imao stradali brat Darka Lazića

Rođeni brat Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je u srijedu, 11. marta, oko 17 časova, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac.

Svakog trenutka pojavljuju se potresni detalji, a kolika je tragedija u pitanju govori činjenica da je Dragan imao svega 32 godine.

Život je izgubio tako što se motorom se zakucao u automobil koji mu je presekao put, u kojem su bile dvije osobe, piše "Telegraf".

Podsjetimo, Dragan Lazić je bio mlađi od Darka (34).

Takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.