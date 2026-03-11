Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

Priča o bezbjednosti pješaka kod "Audi centra" traje već duže vrijeme. Riječ je o jednoj od najprometnijih saobraćajnica gdje se građani svakodnevno muku muče sa prelaskom ulice, a muku muče i nadležni jer su do nedavno svi brže bolje prebacivali lopticu s jednih na druge i davali oprečne izjave.

Prolaz ispod saobraćajnice, prolaz preko saobraćajnice ili ništa od navedenog? Šta će se graditi, ko će graditi a ko platiti, kako i kad – što je trenutno najproblematičnije? Mnogo je novih informacija od našeg posljednjeg priloga, ali među njima još nije rješenje.

Čeka se završetak radova na kružnoj raskrsnici i studija, odnosno provjera o bezbjednosti saobraćaja. Biće, kako je odgovoreno ATV-u u Ministarstvu saobraćaja, u roku od godinu nakon završetka radova.

Direktor Puteva za ATV kaže da je pothodnik bio predviđen prvobitnim ugovorom koji je Grad potpisao s izvođačem radova. Iznos para koji treba da bude plaćen izvođaču ostao je isti nakon izmjena ugovora, ali je pothodnik negdje usput nestao iz ugovora kao obaveza izvođača .

"Oni su obrazložili da nije urađena projektna dokumentacija za pothodnik i nisu riješeni imovinski odnosi pod izgovorom da se ne može to uraditi zbog instalacija. Mi, s druge strane, smatramo da su instalacije sekundarna stvar i da, u skladu s tehničkim propisima, uvijek ima načina da se one izmjeste, kako to rade veliki gradovi koji imaju po milion stanovnika. Sve se izmjesti, ali uradi se ono što je zaista potrebno", rekao je Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske".

Putevi su od Grada naslijedili ugovor s izvođačem kad su prošle godine preuzeli kompletan posao izgradnje kružnog toka kod Audi centra. Još analiziraju detalje i neće moći platiti ništa dok se sve ne razjasni. Janković takođe predlaže da problem privremeno može da se riješi semaforom, kao i zaštitnim barijerama za pješake.

Direktor Puteva podsjeća da je aneksom sporazuma između Puteva i Grada iz decembra prošle godine predviđeno da pješački saobraćaj riješi Grad Banjaluka – pothodnikom ili pasarelom. Gradonačelnik je prije nekoliko dana tvrdio da to nije obaveza grada. Danas kaže – gradiće pasarelu. Nekad. U međuvremenu, računa se na postojeći pothodnik 200 metara dalje - koji nije u funkciji trenutno.

Društvo Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

"Radimo nadvožnjak, da ne bi dirali sve te instalacije. Mi ćemo to uraditi", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Da li će Banjalučani morati čekati na nadvožnjak 5 godina?

"Imaćemo otvoren i osposobljen pothodnik 200 metara niže tačno na glani ulaz ako to kampus dozvoli... Kao ozbiljni ljudi za pasarelu morate staviti veći rok", rekao je Stanivuković.

I dok se nadležni ne slažu oko rokova i rješenja stručnjaci upozoravaju da je na ovom djelu saobraćajnice neophodno reagovati što prije.

"Bilo kakav saobraćajni projekat se ne može raditi parcijalno. Jedan dio projekta da završite danas a za pet godina da rješavate pasarelu ili pothodnike, to je sastavni dio saobraćajnog rješenja na ovoj mikro lokaciji. Na ovoj mikro lokaciji ako imamo 17.000 vozila koji prođu vi morate djelovati promptno, odnosno odmah, i da riješite problem pješaka i biciklista a ne da čekate pet godina da broj registrovanih vozila poraste za novih 10.000 vozila", rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Prema navodima Ministarstva saobraćaja i veza konačna odluka treba biti donesena po završetku studije koja će biti obavljena po završetku radova.

"Ukoliko izvještaj o Provjeri bezbjednosti saobraćaja, kao i eventualna saobraćajna studija, pokažu da je potrebno dodatno urediti kretanje pješaka na ovoj lokaciji, Grad Banja Luka je, prema Sporazumu, preuzeo obavezu da u roku od pet godina od završetka radova, odnosno puštanja raskrsnice u saobraćaj, izgradi pasarelu ili podvožnjak, odnosno drugo odgovarajuće infrastrukturno rješenje, ukoliko se ono pokaže kao optimalno.

Shodno navedenom, konačna odluka o konkretnom rješenju biće donesena nakon sprovedene Provjere bezbjednosti saobraćaja i analize rezultata", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza.

Do tada građani koji svakodnevno prolaze ovu saobraćajnicu i dalje čekaju konkretno rješenje.