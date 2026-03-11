Logo
Tramp odgovorio na najave da će Iran napasti SAD

ATV

11.03.2026

21:21

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog potencijalnih napada Irana ili njegovih saveznika na američko tlo, dok je FBI upozorio da iranski dronovi mogu da budu upućeni na zapadnu obalu SAD.

"Ne, ne brine me", odgovorio je Tramp upitan da li ga brinu navodi da Iran može da proširi odmazdu i navodno napadne američko tlo, prenio je CNBC.

Prema izvještaju ABC Njuz, FBI je upozorio policijske uprave u američkoj saveznoj državi Kaliforniji da bi Islamska Republika mogla da uzvrati na američke udare lansiranjem dronova prema zapadnoj obali.

FBI je u februarskom upozorenju naveo da Iran navodno planira iznenadni napad koristeći bespilotne letjelice sa neidentifikovanog broda uz obalu SAD, posebno na ciljeve u Kaliforniji, ukoliko bi SAD izvršile napade na Iran.

FBI je dodao da nema dodatne informacije o vremenu, načinu izvođenja, tačnim ciljevima ili izvršiocima mogućeg napada.

Portparoli FBI, policije Los Anđelesa, guvernera Kalifornije i gradonačelnika Los Anđelesa nisu odgovorili na zahtjeve "Rojtersa" za komentar.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

