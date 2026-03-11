Da li je Minić odbio duel sa Stanivukovićem?

Autor:ATV
Nakon što je premijer Republike Srpske Savo Minić u srijedu predložio duel sa gradonačelnikom Banjaluke i liderom PSS Draškom Stanivukovićem ATV je predložio da se to održi u našem studiju što prije.
Naša televizija javno je objavila da će sa zadovoljstvom ugostiti Minića i Stanivukovića, da bi pojedini mediji već krenuli da spinuju sa tvrdnjama a je premijer već odbio duel koji je sam predložio.
Međutim, Minić se ubrzo oglasio i razbio laži pojedinih medija - što banjalučkih, što bijeljinskih.
Jasno je dao do znanja da je spreman da se pred TV kamerama oči u oči pogleda sa Stanivukovićem.
"Moj posao je da vodim Vladu Republike Srpske, ali kao što sam danas (srijeda 11. mart) rekao gradonačelniku Banjaluke, sa zadovoljstvom ću se odazvati na TV duel. Uostalom, ja sam taj koji je javno predložio duel i, naravno, spreman sam da razmijenimo argumente", naveo je Minić.
Za razliku od Stanivukovića, poručio je Minić, ima i drugih obaveza koje mu zaokupljaju misli osim duela i poručuje mu da će u svom protokolu naći mjesta za njega.
"Nisam toliko dokon i bez obaveza da čitav dan razmišljam o TV gostovanju. Pitanje za gradonačelnika je gdje žuri i da li je TV duel sada njegov jedini problem. Ako jeste, rado ću ga staviti u protokol i vidimo se što prije", istakao je Minić.
Na kraju je poentirao praktičnim prijedlogom kako da se izgubi što manje vremena u vršenju svojih, zakonom propisanih, obaveza.
"Predlažem da lokacija snimanja bude u „njegovom gradu“, kako bismo se obojica odmah nakon emisije mogli vratiti svojim obavezama", zaključio je premijer Srpske.
