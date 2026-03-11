Dramatični detalji požara u Italiji: Stradala žena iz BiH

Državljanka Bosne i Hercegovine, stara 44 godine stradala je u jučerašnjem požaru koji je zahvatio sprat stambene zgrade u Via Bramante, u italijanskom gradu Čivitavekija.

Dan nakon požara pojavili su se dramatični detalji samog požara, a državljanka BiH je identifikovana kao Azerina B. (44).

Policajac van dužnosti pokušao spasiti stanare

Prve rekonstrukcije policije i hitnih službi omogućavaju jasniju sliku posljednjih, jezivih trenutaka prije tragedije. Naime, prvi je reagovao karabinjer, koji nije bio na dužnosti, a koji je uletio u zgradu čuvši povike i zapomaganje koji su dopirali iznutra. On se popeo na treći sprat gd‌je je primijetio otvorena vrata stana: vatra se već bila rasplamsala, a hodnik je bio ispunjen dimom.

Spasena majka i dijete iz susjednog stana

Policajac je navodno nekoliko puta provjerio ima li koga unutra, ali nije dobio odgovor. U tom trenutku, začuli su se jauci iz susjednog stana, gd‌je su mlada majka i njeno dijete bili zarobljeni. Zajedno sa još jednim stanarom, on je razbio vrata stana, uspjevši da oboje izvede napolje iz zgrade.

Odmah nakon toga, policajac je pokušao da dođe i do žene zarobljene na gornjem spratu. Koristeći mokro ćebe koje mu je dala druga stanarka, pokušao je da se popne na četvrti sprat kako bi joj pomogao, ali dim i plamen su ga spriječili da nastavi.

Misterija praznog stana

U međuvremenu, razjašnjene su i okolnosti u kojima je državljanka BiH izgubila život. Ono što je u početku izgledalo kao mala misterija jer su vrata bila otvorena, a nje nije bilo, sada je razjašnjeno. Žena je očigledno primijetila da požar izbija i napustila stan da zatraži pomoć od komšija. Navodno je pokucala na vrata stana preko puta, upozoravajući na prisustvo požara, prije nego što se vratila u svoj stan, prenose Nezavisne novine.

Moguće da je, kada se vratila unutra, usljed dima izgubila svijest prije nego što se vatra brzo proširila kroz stan. Njeno tijelo su kasnije pronašli vatrogasci ugljenisano nakon gašenja požara.

Istraga o uzroku požara i dalje traje

Istraga je još uvijek u toku. Vatrogasci sprovode tehničke preglede unutar zgrade kako bi utvrdili tačnu tačku sa koje se plamen širio, dok policija prikuplja dalja svjedočenja od stanara zgrade.

Mediji prenose da je stradala Azerina B. živjela u socijalnom stanu koji joj je obezbijedila komuna Sant’Eđidio.