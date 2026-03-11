Iran objavio uslove za kraj rata: Samo tri stvari

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan objavio je uslove za završetak rata koji traje već 12 dana i kom se u ovom trenutku ne nazire kraj, iako američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je veoma blizu.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan objavio je na platformi Iks:

"U razgovorima sa liderima Rusije i Pakistana ponovo sam potvrdio posvećenost Irana miru u regionu. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su zapalili cionistički režim i SAD - jeste priznanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrste međunarodne garancije protiv buduće agresije".

Izrael i SAD nisu objavili zajedničko javno saopštenje u kojem bi jasno izneli jedinstvene ratne ciljeve ili precizirali pod kojim uslovima bi mogli da odluče da okončaju kampanju, navodi "Rojters".

U ponedjeljak je predsjednik SAD Donald Tramp opisao rat kao "veoma završen, praktično", ali je u utorak Bijela kuća saopštila da će se on završiti tek kada Tramp procijeni da su ciljevi ostvareni i da je Iran u stanju bezuslovne kapitulacije.