Izvor:
Agencije
11.03.2026
17:50
Komentari:0
Policija u Mađarskoj pokrenula je veliku međunarodnu akciju potrage na području Mađarske, Srbije i Rumunije, nakon što je nestalo čak sedmero djece uzrasta od dvije do jedanaest godina.
U centru istrage nalazi se Erzsebet Anita Pap (39), žena za koju se sumnja da je povezana sa njihovim nestankom.
Nestanak je prvi put prijavljen 7. marta u gradu Mako, kada je policiji prijavljeno da su nestala četvoro braće i sestara. Međutim, tokom istrage utvrđeno je da je nestalo još troje djece, čime je potraga proširena na ukupno sedam mališana.
U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro djece: Abel (2), Kevin (7), Dominik (8) i Rubina Anita (9).
Nedugo zatim policija je dobila informaciju da su nestali i Lilien (3), Džordž (8) i Amira Džesika (10).
Najmlađe dijete ima samo dvije godine, dok je najstarije staro jedanaest, zbog čega policija upozorava da je situacija posebno alarmantna.
Istražioci vjeruju da su djeca vjerovatno zajedno i da se kreću u istoj grupi, a tragovi iz istrage ukazuju na to da ih je Erzsebet Anita Pp možda odvela i unaprijed organizovala njihov odlazak.
Banja Luka
Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama
Policija zasad ne otkriva detalje istrage, kako ne bi ugrozila potragu, ali i zbog zaštite privatnosti maloljetnika.
Prema dostupnim informacijama, još nije jasno u kakvom su porodičnom ili krvnom srodstvu djeca i žena za kojom se traga.
Stručnjaci navode da je logistički veoma teško da se toliko djece kreće neprimijećeno, naročito javnim prevozom.
"Tako velika grupa teško može putovati bez da privuče pažnju. Čak i privatnim vozilom bio bi potreban minibus", navode sagovornici upoznati sa slučajem.
Prema njihovim procjenama, moguće je da je riječ o porodičnoj drami, jer fotografije ukazuju na određenu fizičku sličnost između žene i djece.
Ne isključuje se ni mogućnost da je žena nedavno izašla iz zatvora ili da je iz nekog razloga bila spriječena da se brine o djeci, pa je odlučila da ih odvede.
BiH
Sebija Izetbegović zaradila krivičnu prijavu
Istražioci naglašavaju i da su neka od djece ranije bila smještena van svojih porodica, zbog čega policija mora djelovati brzo kako bi ih pronašla.
Policija ističe da je svaka minuta važna, jer se radi o veoma maloj djeci koja su posebno ranjiva.
Građani koji prepoznaju djecu ili ženu sa fotografija, ili imaju bilo kakvu informaciju o njihovom kretanju, mogu se javiti policiji u Makou (Čanad vezir ter 13), pozvati broj +36 (62) 511-260, anonimni Telefon za svjedoke 06-80-555-111 ili hitni broj 112.
Potraga se nastavlja širom regiona, a policija apeluje na građane da odmah prijave svaku informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku nestale djece.
Najnovije
Najčitanije
20
44
20
35
20
15
20
10
20
05
Trenutno na programu