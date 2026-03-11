Tramp o ratu sa Iranom: Kad god budem želio, završiće se

Rat sa Iranom mogao bi uskoro da se završi, izjavio je danas predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp jer, kako je naveo, "gotovo da više nema ciljeva za napade", iako američki i izraelski zvaničnici istovremeno poručuju da se pripremaju za još najmanje dvije nedjelje vojnih udara.

"Po malo ovo i ono... Kad god budem želio da se rat završi, završiće se", rekao je Tramp u razgovoru za Aksios.

Tramp je, u istom razgovoru, ocijenio i da se rat odvija "veoma dobro".

"Daleko smo ispred predviđenog rasporeda. Nanijeli smo mnogo veću štetu nego što smo mislili da je moguće, čak i u prvobitno planiranom periodu od šest nedjelja", rekao je Tramp.

On je dodao da "neprijateljski stav" Irana nije bio usmjeren samo prema Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, već i prema državama Persijskog zaliva.

"Bili su usmjereni protiv ostatka Bliskog istoka. Sada plaćaju za 47 godina smrti i razaranja koje su izazvali. Ovo je odmazda. Neće se tako lako izvući", rekao je Tramp.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.