Drama u Vašingtonu: Autom se zabio u ogradu Bijele kuće!

ATV

11.03.2026

13:15

Ulice oko Bijele kuće su blokirane nakon što je automobil udario u kapiju, prenosi Dejli mejl.

Vozač automobila je pritvoren i ispituje ga američka Tajna služba, prenose mediji.

Nije bilo povrijeđenih nakon što se vozilo zabilo u kapiju na sjevernoj strani Bijele kuće.

Do incidenta je došlo usred povećanih bezbjednosnih strahova nakon niza napada otkako su SAD pokrenule rat protiv Irana.

(dailymail)

Bijela kuća

napad

Vašington

