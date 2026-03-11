Drama u Vašingtonu: Autom se zabio u ogradu Bijele kuće!

Ulice oko Bijele kuće su blokirane nakon što je automobil udario u kapiju, prenosi Dejli mejl.

Vozač automobila je pritvoren i ispituje ga američka Tajna služba, prenose mediji.

Nije bilo povrijeđenih nakon što se vozilo zabilo u kapiju na sjevernoj strani Bijele kuće.

Do incidenta je došlo usred povećanih bezbjednosnih strahova nakon niza napada otkako su SAD pokrenule rat protiv Irana.

(dailymail)