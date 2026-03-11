Iz Bijele kuće "otkrili" kada će cijene nafte i gasa biti niže

Izvor:
11.03.2026
07:25
Ubrzo nakon što budu ostvareni svi ciljevi zajedničke izraelsko-američke vojne intervencije protiv Irana, američka javnost će vidjeti da cijene nafte i gasa padaju, izjavila je sinoć portparolka Bijele kuće Karolajn Livit.
- Američki narod može da bude uvjeren da je nedavno povećanje cijena nafte i gasa privremeno i da će ova operacija (izraelsko-američka vojna intervencija protiv Irana) rezultirati nižim cenama gasa na duži rok - izjavila je Livit na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.
Dodala je da američki predsjednik Donald Tramp i njegov energetski tim pažljivo prate tržišta, razgovaraju sa liderima industrije i da američka vojska izrađuje dodatne opcije u skladu sa predsjednikovom direktivom da se Ormuski moreuz drži otvorenim.
Cijene nafte u ponedjeljak su skočile na više od 119 dolara po barelu i dostigle najviši nivo od juna 2022. godine, pa postoji zabrinutost da bi to moglo da naštetiti američkim preduzećima i potrošačima uoči novembarskih srednjoročnih izbora i nadanja republikanca da će zadržati kontrolu nad Kongresom.
