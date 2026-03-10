Minić sa predstavnicima "Nove Ljubije", evo šta je zaključeno

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održao je danas, u Banjaluci, sastanak sa predstavnicima sindikata i menadžmenta preduzeća „Nova Ljubija“, na kojem je razgovarano o trenutnom stanju i budućnosti poslovanja ovog privrednog subjekta.

"Učesnici sastanka ukazali su na značaj očekivane odluke Savjeta ministara BiH o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz čelika, koja bi mogla imati značajan uticaj na stabilizaciju poslovanja metalurškog sektora i očuvanje radnih mjesta u lancu proizvodnje, uključujući i rad rudnika", navode iz Vlade i dodaju:

"Istaknuto je da se odluka Savjeta ministara BiH, koja se očekuje u četvrtak, smatra veoma važnom za dalje korake u rješavanju trenutne situacije. Nakon donošenja te odluke biće nastavljeni razgovori svih relevantnih aktera u cilju pronalaženja održivog rješenja za poslovanje preduzeća i očuvanje radnih mjesta."

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan, a Minić je istakao da Vlada Republike Srpske, kao suvlasnik sa 49 odsto kapitala, pruža podršku očuvanju proizvodnje i radnih mjesta, te da će nastaviti da prati situaciju i aktivno učestvuje u traženju održivog rješenja.

Predstavnici sindikata zahvalili su se predsjedniku Vlade što je saslušao sve strane, ističući da očekuju pozitivnu odluku Savjeta ministara BiH o uvođenju zaštitnih mjera.

Sindikat je ponovio svoj ranije izneseni stav da ne prihvata stečaj kao rješenje poslovnih problema preduzeća, jer bi takav scenario doveo do gubitka stečenih prava radnika. Istaknuto je i da će sindikat, u slučaju prestanka rada ili pokretanja stečajnog postupka, insistirati na socijalnom programu za radnike.

Sastanku su prisustvovali predstavnik Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Saša Kukolj, predsjednik Sindikalne organizacije „Nova Ljubija“ Dario Atonić, većinski vlasnik rudnika „Nova Ljubija“ Gordan Pavlović, zamjenica direktora „Nova Ljubija“ Suzana Gašić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.