Logo
Large banner

Minić sa predstavnicima "Nove Ljubije", evo šta je zaključeno

Autor:

ATV

10.03.2026

13:41

Komentari:

0
Минић са представницима "Нове Љубије", ево шта је закључено
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održao je danas, u Banjaluci, sastanak sa predstavnicima sindikata i menadžmenta preduzeća „Nova Ljubija“, na kojem je razgovarano o trenutnom stanju i budućnosti poslovanja ovog privrednog subjekta.

"Učesnici sastanka ukazali su na značaj očekivane odluke Savjeta ministara BiH o uvođenju zaštitnih mjera na uvoz čelika, koja bi mogla imati značajan uticaj na stabilizaciju poslovanja metalurškog sektora i očuvanje radnih mjesta u lancu proizvodnje, uključujući i rad rudnika", navode iz Vlade i dodaju:

"Istaknuto je da se odluka Savjeta ministara BiH, koja se očekuje u četvrtak, smatra veoma važnom za dalje korake u rješavanju trenutne situacije. Nakon donošenja te odluke biće nastavljeni razgovori svih relevantnih aktera u cilju pronalaženja održivog rješenja za poslovanje preduzeća i očuvanje radnih mjesta."

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan, a Minić je istakao da Vlada Republike Srpske, kao suvlasnik sa 49 odsto kapitala, pruža podršku očuvanju proizvodnje i radnih mjesta, te da će nastaviti da prati situaciju i aktivno učestvuje u traženju održivog rješenja.

Predstavnici sindikata zahvalili su se predsjedniku Vlade što je saslušao sve strane, ističući da očekuju pozitivnu odluku Savjeta ministara BiH o uvođenju zaštitnih mjera.

Sindikat je ponovio svoj ranije izneseni stav da ne prihvata stečaj kao rješenje poslovnih problema preduzeća, jer bi takav scenario doveo do gubitka stečenih prava radnika. Istaknuto je i da će sindikat, u slučaju prestanka rada ili pokretanja stečajnog postupka, insistirati na socijalnom programu za radnike.

Sastanku su prisustvovali predstavnik Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske Saša Kukolj, predsjednik Sindikalne organizacije „Nova Ljubija“ Dario Atonić, većinski vlasnik rudnika „Nova Ljubija“ Gordan Pavlović, zamjenica direktora „Nova Ljubija“ Suzana Gašić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nova Ljubija

Vlada Republike Srpske

Omarska

rudnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велаула: Нисмо званично обавијештени о приједлогу за покретање стечаја "Нове Љубије"

Ekonomija

Velaula: Nismo zvanično obaviješteni o prijedlogu za pokretanje stečaja "Nove Ljubije"

4 d

0
Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

Ekonomija

Nakon gašenja Koksare Lukavac: 800 radnika ostaje bez posla

2 sedm

0
Рудник

Svijet

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

2 sedm

0
Расим Достовић

Hronika

Priveden direktor RMU ''Banovići''

3 sedm

0

Više iz rubrike

Цијене нафте сатима у паду

Ekonomija

Cijene nafte satima u padu

7 h

0
Цијена нафте пала након састанка Г7

Ekonomija

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

17 h

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Ekonomija

Planule cijene peleta: Trgovci upozoravaju - ne očekuje se veće pojeftinjenje

17 h

1
Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Ekonomija

Ministar potvrdio da će se loše prognoze obistiniti

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner