Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

U rudniku u nigerijskoj saveznoj državi Plato od trovanja ugljen monoksidom poginulo je 37 rudara, dok je 25 povrijeđeno, prenose danas lokalni mediji.

Prema riječima očevidaca, rudari su u rudniku kompanije "Solid" u opštini Zurak Vase obavljali uobičajene aktivnosti, kada su počeli da se ruše jedan za drugim nakon pojave smrtonosnog gasa.

Rudari koji su stradali imali su između 20 i 35 godina, a procjenjuje se da se toksični gas nakupio u slabo ventilisanim tunelima.

Nigerijska vlada, kao ni vlasti u saveznoj državi Plato, do sada se nisu oglasili povodom incidenta u rudniku.