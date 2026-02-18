Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

18.02.2026
16:10
Komentari:0
U rudniku u nigerijskoj saveznoj državi Plato od trovanja ugljen monoksidom poginulo je 37 rudara, dok je 25 povrijeđeno, prenose danas lokalni mediji.
Prema riječima očevidaca, rudari su u rudniku kompanije "Solid" u opštini Zurak Vase obavljali uobičajene aktivnosti, kada su počeli da se ruše jedan za drugim nakon pojave smrtonosnog gasa.
Svijet
Eksplozija u rudniku uglja: Najmanje 16 ljudi poginulo
Rudari koji su stradali imali su između 20 i 35 godina, a procjenjuje se da se toksični gas nakupio u slabo ventilisanim tunelima.
Nigerijska vlada, kao ni vlasti u saveznoj državi Plato, do sada se nisu oglasili povodom incidenta u rudniku.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Trenutno na programu