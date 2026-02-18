Logo
Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

18.02.2026

16:10

Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

U rudniku u nigerijskoj saveznoj državi Plato od trovanja ugljen monoksidom poginulo je 37 rudara, dok je 25 povrijeđeno, prenose danas lokalni mediji.

Prema riječima očevidaca, rudari su u rudniku kompanije "Solid" u opštini Zurak Vase obavljali uobičajene aktivnosti, kada su počeli da se ruše jedan za drugim nakon pojave smrtonosnog gasa.

илу-рудник-23122025

Svijet

Eksplozija u rudniku uglja: Najmanje 16 ljudi poginulo

Rudari koji su stradali imali su između 20 i 35 godina, a procjenjuje se da se toksični gas nakupio u slabo ventilisanim tunelima.

Nigerijska vlada, kao ni vlasti u saveznoj državi Plato, do sada se nisu oglasili povodom incidenta u rudniku.

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

