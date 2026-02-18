Logo
Large banner

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

18.02.2026

16:03

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da su predstavnici američke kompanije „Sajber net“ danas bili u Vladi i da mu je drago što Srpska pronalazi firme iz cijelog svijeta koje ovdje žele da posluju.

Minić: Drago mi je što pronalazimo partnere iz cijelog svijeta

"Drago mi je što pronalazimo partnere i firme iz cijelog svijeta koje žele da posluju u Republici Srpskoj. Jedna od takvih je američka kompanija Sajber net čiji predstavnici su danas bili u Vladi Republike Srpske", napisao je Minić na Iksu.

O kompaniji „Sajber net“

Riječ je o telekomunikacionom operatoru i konsultantskoj firmi u oblasti informacionih tehnologija koja na američkom tržištu posluje više od 30 godina.

Podijeli:

Tag :

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хоће ли Караџић бити привремено пуштен?

Republika Srpska

Hoće li Karadžić biti privremeno pušten?

1 h

0
Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку

Republika Srpska

Kovačević: Nikšić i Konaković haos koji su izazvali u Sarajevu pokušavaju prenijeti u Banjaluku

1 h

4
Đorđe Radanović

Republika Srpska

Radanović: Karan nastavlja politiku zaštite Republike Srpske

2 h

8
Калинић: Kаран је избор патриотског и самосвјесног дијела српског народа

Republika Srpska

Kalinić: Karan je izbor patriotskog i samosvjesnog dijela srpskog naroda

2 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

"Merkator" počeo naplaćivati parking, evo koliko košta sat i mjesečni zakup

16

18

Delfin snimljen u rijeci u Hrvatskoj: Građani dobili upozorenje da mu ne prilaze

16

10

Trovanje u rudniku; Desetine mrtvih

16

05

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

16

03

Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner