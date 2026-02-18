Minić: Republika Srpska otvara vrata globalnim firmama

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da su predstavnici američke kompanije „Sajber net“ danas bili u Vladi i da mu je drago što Srpska pronalazi firme iz cijelog svijeta koje ovdje žele da posluju.

Minić: Drago mi je što pronalazimo partnere iz cijelog svijeta

"Drago mi je što pronalazimo partnere i firme iz cijelog svijeta koje žele da posluju u Republici Srpskoj. Jedna od takvih je američka kompanija Sajber net čiji predstavnici su danas bili u Vladi Republike Srpske", napisao je Minić na Iksu.

O kompaniji „Sajber net“

Riječ je o telekomunikacionom operatoru i konsultantskoj firmi u oblasti informacionih tehnologija koja na američkom tržištu posluje više od 30 godina.